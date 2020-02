Ten, který po letech porazí Fica? Matovič je z postavení nečekaného lídra opozice sám překvapený

Je nepředvídatelný, ale má dobré nápady. To se často na Slovensku říká o Igoru Matovičovi, který vždy přitahoval pozornost svým nezvyklým způsobem komunikace. Teď se k nim ale přidává další otázka – mohl by být premiérem? Jeho hnutí OĽaNO stále sílí a v podle předvolebních průzkumů se už stal lídrem slovenské opozice. Od stálého zpravodaje Bratislava 21:08 20. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Igor Matovič na shromáždění před slovenským úřadem vlády | Foto: Martin Mikula | Zdroj: ČTK

Igor Matovič stojí na trávníku před úřadem vlády a jeho týmy rozdávají lidem 5000 svíček. Za ty, kteří podle něj kvůli zkorumpovanému zdravotnictví přišli na Slovensku o život.

S Matovičem je to tak vždycky. Nikdy nedělá nic standardně. Chodí po parlamentu s nápisem „Fico chrání zloděje“, vysílá živé video z Cannes ve Francii před vilou bývalého ministra Smeru, kterou si podle Matoviče koupil za špinavé peníze, a to se lidem líbí, jako třeba Adamovi i Mirovi.

„Vždy, když s něčím Igor přijde, tak to stojí za to. Jsem překvapený a spokojený, že tu můžeme takto vyjádřit solidaritu,“ říká Adam.

Dokáží si představit, že by stanul v čele vlády? „Myslím si, že premiér pravděpodobně nebude, ale dokážu si představit, že by vyhráli a našli vhodného kandidáta,“ doplňuje Miro.

Nepředvídatelný

Matovič před 18 lety založil vydavatelství, které v současnosti vydává desítky deníků po celé zemi. Firmu pak nechal přepsat na svou manželku.

Ještě v roce 2010 byl poslancem v triku jiné strany. Pak založil své hnutí, které se mnohdy pohybovalo na hranici zvolitelnosti. Ze současného postavení je tak sám překvapený.

„Vůbec jsme nečekali, že bychom měli být lídrem opozice. Nikdy jsme nad tím tak neuvažovali, většinou jsme si říkali, že chceme pomoct ostatním stranám, aby to společně dokázaly,“ přiznává pro Radiožurnál.

Čeho chce ale vlastně Igor Matovič - kromě boje s korupcí - dosáhnout, to nikdo moc neví. Politolog Grigorij Mesežnikov upozorňuje i na to, že není známo, kolik má vlastně jeho hnutí členů, ale to v kampani není důležité.

„Podařilo se mu přebrat část voličů, zřejmě od jeho budoucích koaličních partnerů, a také se mu podařilo dostat na kandidátní listinu velmi zajímavé osobnosti – lidi, kteří se v minulosti ukázali jako dobří odborníci, potom jsou tam lidé se zajímavým osudem. Do karet mu zahrálo i správné načasování,“ popisuje politolog.

Šestačtyřicetiletý Matovič momentálně představuje pro voliče člověka, který by mohl po letech porazit Smer, a proto mu fandí čím dál víc lidí.