Fico usiluje o národní socialismus. Starat se chce jen o vlastní lidi, ne Ukrajince, hodnotí politolog Kopeček

Zajímavé, takové bude Slovensko po parlamentních volbách podle politologa Lubomíra Kopečka. Voliče oslovují hlavně tři strany, Smer, Progreisvní Slovensko a Hlas. Na pětiprocentní hranici se pohybuje dalších šest stran. „Už se nebavíme o rozpočtu, zdravotnictví nebo školství. Ale o tom, kdo koho napadl na mítinku. Politici kampaní přitahují pozornost ke své osobě. A někdy spektakulárním způsobem,“ říká Kopeček v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. Bratislava 12:58 19. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Richard Takáč, Robert Fico a Ľuboš Blaha (Smer-SD) před budovou slovenského parlamentu | Zdroj: TASR / Profimedia

Slovenská politika se vyznačuje vysokou mírou personalizace, upozorňuje politolog Kopeček z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. „Je to extrémně silný fenomén. Řada politiků si postavila stranu na své osobě a na své vlastní performanci,“ říká a uvádí příklad:

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: politolog Lubomír Kopeček. Moderuje Zita Senková

„Je to Igor Matovič, který přišel na mítink Smeru a udělal tam virvál. Tohle je ale jen typický odraz něčeho, co Matovič dělá dlouhodobě. Už dřív například zastavil provoz na přechodu pro chodce a protestoval proti imunitě poslanců. Nebo na jednoho poslance vysypal v parlamentu injekční stříkačky s odkazem na to, že podporuje drogy.“

Podobně se chová extravagantní Boris Kollár, šéf strany Sme rodina. Známý je tím, že má nejméně tucet dětí s deseti ženami.

Kollár válčí s jednou z matek svých dětí. Veřejně propírané facky a alimenty mohou ohrozit jeho partaj Číst článek

„To, že je relativně bohatý a schopný postarat se o své ženy, na některé voličky docela zapůsobilo. A to, že vůči jedné z žen použil fyzické násilí a další měl poslat na interruupci, k němu přitahuje pozornost. I když ho to politicky poškozuje,“ upozorňuje Kopeček.

Slovenská politika se tak podle politologa hodně vzdálila od představy soutěže.

„Už se tady nebavíme o rozpočtu, financích, zdravotnictví nebo školství. Místo toho se bavíme o tom, kdo koho napadl na mítinku. Zkrátka na Slovensku se v řadě případů už nejedná o programovou soutěž, ale o to, že politik kampaní přitahuje pozornost ke své osobě. A někdy dost spektakulárním způsobem,“ hodnotí Kopeček.

Tři plus šest stran

Průzkumy preferencí dokazují extrémně velkou nejistotu, kdo v příštím slovenském parlamentu bude.

„Teoreticky se může stát, že tam budou tři strany – Smer Roberta Fica, od něj odtržený Hlas bývalého premiéra Pellegriniho a Progresivní Slovensko. Nebo tam bude devět politických formací, protože šest dalších stran se pohybuje okolo pětiprocentní klauzule. Výsledek ale bude zřejmě někde mezi tím,“ odhaduje politolog Kopeček s tím, že výsledek bude podle něj „zajímavý“.

Pěsti, ‚dvě výchovné‘ a obava psychiatrů z ‚nastolování pořádku‘. Slovensko má necelé dva týdny do voleb Číst článek

Atmosféra předvolební kampaně je velmi vyostřená. Mezi Igorem Matovičem a Robertem Kaliňákem došlo k nedůstojné bitce.

A prezidentka Zuzana Čaputová podala žalobu na ochranu osobnosti proti expremiérovi Robertu Ficovi. Podle Kopečka jde ale jen o střípky mozaiky, která ukazuje, jak dlouhodobě polarizovaná slovenská politika je.

„Voliči Roberta Fica jsou lidé, kteří jsou opravdu přesvědčení o tom, že prezidentka je zlo. Krok Čaputové tak u nich nevyvolá nic jiného, než že se posílí jejich loajalita ke Smeru. Zda to v kampani pomůže někomu jinému, je otázka. Možností koho volit, je celá řada,“ upozorňuje politolog.

Návrat Fica?

Významným hráčem v nadcházejícím volebním kláním je Robert Fico. Že by ale jeho jediným motivem stát se znovu premiérem byla pomsta, Kopeček odmítá:

Pokud by byl Fico znovu u moci, Slovensko si vezme a už ho nikdy nevydá, uvažuje novinář Bárdy Číst článek

„Je to určitě jedna z motivací. Na druhé straně bych nepodceňoval, že Smer má přece jenom trochu širší agendu. Označil bych to za docela zajímavý národní socialismus, čímž ale samozřejmě nemyslím nacismus v Hitlerově provedení, ale třeba něco, co jsme znali z české politiky v první polovině 20. století.“

V představách Roberta Fica jde o rozsáhlý sociální stát, který se v zásadě stará jenom o své vlastní lidi.

„Už ne tedy o Ukrajince, uprchlíky a podobně. A je to samozřejmě kombinované s poměrně vyostřeným nacionalismem. I čeští národní socialisté operovali ve 20. letech s poměrně velkým protiněmeckým nábojem. Robert Fico má náboj, který je v tuto chvíli velmi protizápadní, orientovaný jak proti NATO, tak do určité míry i proti Evropské unii,“ uzavírá Lubomír Kopeček.

Poslechněte si celý rozhovor, audio je nahoře v článku.