‚Když v noci štěkají psi, je jasné, že jdou.‘ Uprchlíci ovlivňují slovenské volby, aniž by o nich věděli

Na protipovodňové hrázi u Veľké Čalomije parkuje auto, vedle něj stojí dva muži a dalekohledy pročesávají širokou nivu kolem řeky. Ipeľ tu teče líně, přirozeně se klikatí rozlehlou rovinou a kamenem ho přehodí i malé dítě.

Rakušan: Němečtí policisté by mohli hlídkovat za českými hranicemi, vždy by šlo o spolupráci s námi Číst článek

„Nikoho nevidím, ale procházeli ráno,“ odpovídá trochu neochotně zarostlý chlapík v maskáčích. Na rukávu má nášivku s nápisem DSP. „Dobrovolný strážce pořádku, nejsme žádná domobrana, to neříkáme,“ vysvětluje starší muž, který se představuje jako Zoltán Kovács.

„Máme tu dohodu, že na vlastní riziko hlídáme vesnici, aby uprchlíci nechodili dovnitř. Když je uvidím, tak buď zavolám policii, nebo je odvedu za vesnici na hřiště. Tam si pro ně policie přijede,“ vysvětluje penzista slovensky se silným maďarským přízvukem.

„Jsem tady od 30. srpna a už jsem jich zachytil víc než tisíc. Určitě. Převaděči je vozí dodávkami většinou v noci nebo nad ránem. Vstávám kolem čtvrté a jsem tu celý den. Už jsem dělal i 24 hodin v kuse.“

Bývalý pohraničník

Zazvoní telefon a Zoltán spustí maďarsky. „Traktorista viděl skupinu uprchlíků asi kilometr odsud. Jedeme.“ Svižně skáče do auta a po louce kopíruje řeku. Zastavuje u igelitové tašky s oblečením, ale po migrantech ani vidu. „Tudy chodí,“ ukazuje na vyšlapanou pěšinu od řeky k hrázi.

‚Čest práci, soudružky a soudruzi.‘ Ficův Smer dál vede v průzkumech, s kampaní objíždí celé Slovensko Číst článek

Na druhé straně říčky stojí auto maďarské policie. Zoltán se s nimi chvíli překřikuje. „Byli tady, asi dvacet pět lidí.“ Pětašedesátiletého penzistu to evidentně baví, však také hrdě připomíná, že v osmdesátých letech minulého století ještě za Československa sloužil na čáře u Znojma.

Vesnice kolem řeky mají pár set obyvatel, stovky uprchlíků mění obyvatelům život. „Když začnou v noci štěkat psi, je jasné, že jdou,“ říká penzista Gabriel, který bydlí sto metrů od řeky.

„Mně ale do dvora nechodí, já s nimi žádné problémy nemám. Ale je jasné, že na volby to má vliv. Na mě ne, já volím maďarskou koalici, ale tohle ovlivňuje celou republiku. Z toho bude mít prospěch Robert Fico,“ říká přesvědčivě důchodce.

‚Zamykáme se‘

„Lidé se bojí. Mně je uprchlíků líto, občas jdou i s dětmi, sháněli jsme pro ně plínky, nějaké jídlo, ale není to příjemné,“ říká Zsuzsanna, která zametá smetí kolem obecního úřad ve vesnici Ipeľské Predmostie.

Nárůst nelegální migrace na Slovensku se stává tématem voleb. Premiér varuje před štvavou kampaní Číst článek

„Sama bydlím u řeky, zamykáme se. Žádné problémy s nimi doposud nebyly, nejsou agresivní, ale je to divný pocit, když vám chodí v noci pod okny tolik cizích lidí. Tamhle sedí,“ ukazuje přes cestu za dům, kde parkuje autobus.

V trávě čekají tmavovlasí snědí muži, které si po jednom berou policisté, prohledávají je, odebírají doklady, telefony a další věci a posílají je do autobusu. „Po registraci jim ty věci vracíme,“ říká policista a velitelka zásahu mimo mikrofon dodává, že dnes odvezli z jejího úseku dvě stě uprchlíků.

Migranti se nebrání a vlastně ani neschovávají. „Od převaděčů mají instrukce, že Slovensko je bezpečná země a že je tady zaregistrují,“ říká starosta Lesenice Ladislav Majdán. Obce v pohraničí se podle něj musejí spoléhat na sebe. „Vláda to vůbec neřeší, nemáme žádné jednotné směrnice. Nechávají to na nás.“

Maďarská politika

Podle Majdána je to výsledek politiky Budapešti, která by podle evropských pravidel měla registrovat uprchlíky na svém území. „Jenže oni to nedělají, v podstatě je pustí k nám a registruje je naše policie. Ta jim dá doklad, propustí je a oni musejí do třiceti dnů opustit Slovensko. Když je česká nebo německá police zadrží, tak je nevrátí do Maďarska, ale na Slovensko.“

Na louku u řeky přijíždí v odpoledním slunci auto vyzdobené slovenskými vlajkami a na boku s nápisem Vlastenecký blok. Uvnitř sedí dvě ženy kolem padesátky a velmi ochotně vysvětlují, co je sem přivádí až z tři sta kilometrů vzdálené Oravy.

„Chceme tady vytvořit živý řetěz, abychom donutili vládu konat a zavřela hranice,“ říká ta mluvnější Daniela. „Během dneška a zítřka přijedou další kolegové. Je zajímavé, že počet uprchlíků se zvýšil před volbami. Asi na tom má někdo zájem.“ Podle Daniely se přidají i místní lidé, kteří jim ukáží místa, kudy uprchlíci prochází. „Tam je budeme blokovat.“

Slovensko má s Maďarskem 630 kilometrů dlouhou hranici. Podle premiéra úřednické vlády Ľudovíta Ódora je nemožné ji uhlídat. Policisté hranici kontrolují namátkově a před dvěma týdny je posílil neupřesněný počet vojáků.