Slováci vyberou nový parlament na konci února. Průzkumy favorizují Ficův Smer

Slováci se na konci února vydají k parlamentním volbám. Předseda parlamentu Andrej Danko vyhlásil termín na 29. února, tedy týden po druhém výročí vraždy Jána Kuciaka. Favoritem předvolebních průzkumů je stále vládní strana expremiéra Roberta Fica Smer. Volby by ale poprvé mělo provázet prodloužené moratorium na zveřejňování předvolebních průzkumů. Bratislava 12:35 4. listopadu 2019

„Žijeme v těžké době plné neověřených informací. O to víc si přeji, abyste měli objektivní informace, které zodpovědně vyhodnotíte,“ citoval Radiožurnál Danka.

Předvolení průzkumy se na Slovensku nebudou moci zveřejňovat 50 dní před volbami, rozhodla sněmovna Číst článek

Právě Andrej Danko a jeho strana SNS byla ale jedním z iniciátorů změny zákona, podle kterého začne platit 50 dní před volbami moratorium na předvolební průzkumy.

Pokud zákon podepíše prezidentka, znamená to, že necelé dva měsíce před volbami nebudou mít Slováci přehled o tom, jak si jejich favorité stojí.

V tuto chvíli to vypadá tak, že do parlamentu by se mohlo dostat až devět stran. Pro překročení nutné hranice potřebují pět procent. O hlasy voličů se bude ucházet třeba bývalý prezident Andrej Kiska se stranou Za lidi nebo expremiér Vladimír Mečiar se Slovenskou ligou.