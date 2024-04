V Kremlu už otvírají šampaňské. Po Orbánovi teď mají Fica a Pellegriniho, myslí si bývalý politik Kňažko

„Výsledek slovenských prezidentských voleb byl pro mne celkem překvapením, a to velmi nepříjemným. Protože jsem věřil, že se většina voličů na Slovensku vzpamatuje. Protože stojíme na křižovatce, a buď se vrátíme do minulosti, nebo budeme pokračovat na cestě, na kterou jsme se vydali po roce 1989,“ říká bývalý politik, bývalý kandidát na slovenského prezidenta a herec Milan Kňažko v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. Praha/Bratislava 20:31 9. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Kňažko, slovenský herec a bývalý kandidát na slovenského prezidenta | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

„A zdá se, že jsem se zmýlil – je přitom ale potřeba vzít v úvahu velmi agresivní a lživou kampaň ze strany Petera Pellegriniho a některých dalších, dokonce zahraničních, politiků, která by mimochodem měla být za hranicí zákona,“ říká Kňažko.

„Mám tím na mysli Viktora Orbána a Miloše Zemana, kteří si už v době moratoria neodpustili podpořit své v uvozovkách přátele – v uvozovkách proto, že nevěřím, že v politice existují nějací přátelé,“ doplňuje v Osobnosti Plus.

Kňažko přiznává, že funkce prezidenta je na dalších pět let obsazena a nic se s tím dělat nedá, něco jiného je vláda a předčasné volby.

„Je tu totiž garnitura SMER, SNS a jiných extremistů, se kterou je potřeba něco dělat. Ficova vláda by na Slovensku neměla být celé čtyři roky, protože jen za pár měsíců vládnutí stačila zemi zásadně poškodit,“ myslí si.

„Opozice by se měla probudit a žádat předčasné volby. Dřív než to zajde až moc daleko,“ zdůrazňuje.

Zvítězil strach z války

Kňažko také nabádá politiky, aby všem Slovákům trpělivě a bez emocí začali znovu vysvětlovat, jak byli ve volbách podvedeni. „To je práce politiků a nejen jich, aby se země nevrátila před rok 1989. To seskupení Fico a Pellegrini je ale bohužel na tu cestu povede,“ obává se.

Mnoho lidí prý podlehlo strachu z války. „Na základě Pellegriniho slov, podle kterých jen on zabrání tomu, aby slovenští vojáci bojovali na Ukrajině. Je to ale čistá demagogie a lež – neježe o tom prezident nerozhoduje, ale také nikomu nic podobného nehrozí,“ vysvětluje.

Kňažko také říká, že je potřeba hned teď začít ukazovat na to, co se stalo a jaký je u Fica a Pellegriniho rozpor mezi slovy a skutky, zejména v oblasti směřování Slovenska.

„Ten ,zlý Brusel‘ není přece to stejné, co byla dřív ,zlá Moskva‘. Západ jsme i my. A těm, kdo si myslí, že Slovensko je Východ, je třeba ukázat, že naši mladí přece v desítkách tisíc každoročně neodjíždějí do Moskvy, ale na ten Západ,“ zdůrazňuje s tím, že Slováci vlastně volili sami proti sobě.

Příčiny pak vidí v nevyrovnání se s naší (společnou) komunistickou minulostí, uchopení moci bývalými komunisty hned po roce 1989, svou roli měla i vláda Vladimíra Mečiara.

„Po Mečiarovi tady zůstala samoamnestie, tedy beztrestnost pro sebe a kamarády. A Fico byl dlouho proti jejímu zrušení a až teď jsem pochopil proč. On unesl stát a připravuje další samoamestii. Proto mění trestní zákon a trestní kodex, což je promafiánský balíček, který má chránit jeho samotného a spolupachatele,“ myslí si Kňažko.

Proto prý Fico směřuje stát na Východ, ale sám by do Moskvy nešel, ani by tam neposlal svou rodinu.

„Jde i o moskevskou propagandu, která je na Slovensku velmi úspěšná. V Kremlu už otvírají šampaňské, protože po Viktoru Orbánovi teď mají Fica a Pellegriniho. A přes tyto dva státy se jim daří zvětšovat trhlinu Evropské unie,“ dodává.

