Fico se bude ucházet o křeslo premiéra. ‚Slovensko má jiné problémy než Ukrajinu,‘ uvedl v projevu

Předseda vítězné strany v sobotních předčasných parlamentních volbách na Slovensku Robert Fico řekl, že se bude ucházet o funkci premiéra v nové vládě. Jednání o složení kabinetu chce ale zahájit až poté, co dostane od prezidentky pověření. Případné partnery pro vládní spolupráci neuvedl. Bratislava 15:19 1. října 2023

V souvislosti se svým odmítavým postojem k vojenské pomoci Ukrajině, která se brání ruské invazi, trojnásobný ministerský předseda Fico řekl, že stanoviska jeho strany jsou neměnná a že Slovensko má jiné problémy než Ukrajinu.

„Budu se ucházet jako předseda vítězné strany o pozici předsedy vlády. Bylo by to zklamání pro lidi, pokud bych řekl něco jiného,“ řekl Fico novinářům v neděli odpoledne, kdy poprvé veřejně hodnotil výsledky voleb.

Podle výsledků voleb by Smer-SD k vytvoření většiny v parlamentu potřeboval dva další partnery. Do Sněmovny se dostalo celkem sedm formací. Některé z nich spolupráci s Ficovou stranou odmítají, a to včetně liberálního hnutí Progresivní Slovensko, které ve volbách skončilo na druhé místě. Podle Fica by jednání ohledně programu příští vlády mohla trvat zhruba dva týdny.

Fico řekl, že zahraničněpolitická orientace Slovenska se nebude měnit. „Nelíbí se mi, že Evropská unie nemá na některé věci vlastní názor, že je ve vleku Spojených států. Nelíbí se nám, že Evropská unie není mírový projekt,“ prohlásil zároveň.

Smer-SD nadále odmítá vojenskou pomoc Ukrajině. „Neměníme nic na tom, že jsme připraveni Ukrajině pomáhat humanitárně, při obnově samotného státu, ale náš názor na vyzbrojování Ukrajiny znáte,“ uvedl.

Dodal, že Smer-SD chce prosazovat zahájení mírových jednání ohledně konfliktu na Ukrajině, která se od loňského února brání ruské agresi.

Migrace a policejní prezidium

K řešení nelegální migrace je podle Fica třeba použít sílu. Jedno z prvních rozhodnutí nové slovenské vlády, pokud se jeho strana stane součástí vládní koalice, bude obnovení kontrol na zelené hranici s Maďarskem. Slovensko je pro migranty tranzitní zemí při jejich snaze dostat se do západní Evropy.

Smer-SD by po příchodu do nové vlády podle Fica také vyměnil policejního prezidenta a šéfa elitní složky prokuratury. Policie a úřad speciální prokuratury vyšetřují například různé kauzy z doby předchozího dlouholetého vládnutí Smeru-SD.

Fico vyšetřování těchto případů opakovaně zpochybňoval. Podle tisku v těchto kauzách byly již odsouzeny čtyři desítky lidí a další osoby čelí stíhání.