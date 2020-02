Hra na schovávanou Roberta Fica. ‚Marketingový tah, nebo důkaz vyprázdněnosti strany,‘ říká politolog

Nebývá zvykem, aby předseda politické strany nebyl před parlamentními volbami vidět. Na Slovensku to tak ale je. Tvář Roberta Fica předsedy ‚Smeru – Sociálnej demokracie‘ není na jediném billboardu. Fico zmizel z veřejného prostoru, schoval se na Facebook a pořádá předvolební setkání, o kterých strana na svém webu mnohdy neinformuje. Voliče ale jeho strana má a podle předvolebních průzkumů už po páté za sebou volby vyhraje. Tak proč se schovává? Od zpravodaje z místa Bratislava 21:47 18. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Chystá se masopust a na vesnickém sále zkouší Rastislavická konopa, ženský soubor, pojmenovaný po proslulé odrůdě technického konopí, které český odborník vyšlechtil právě v Rastislavicích. „Za socialismu to bylo nejpěstovanější konopí v Československu,“ nezapomínají hrdě zdůraznit členky souboru. Mně ale tentokrát nezajímá konopí, ale to kam zmizel Robert Fico.

„Zmizel,“ smějí se ženy a už vážně dodávají. „Nechce se prezentovat, protože na něj vytahují všechnu možnou špínu. Na celou stranu,“ dodává Oľga, která má v souboru zřejmě hlavní slovo. „Určitě v něčem má prsty, ale ne v tom, co na něho vytahují,“ dodává trochu záhadně Helena. „S tím nedá nic dělat, to jsou politici,“ rozesměje se veselá žena a dodává, že ve vedlejší vesnici byl o den dřív mítink Smeru. „Ale jestli tam byl Robert Fico, to nevím.“

Rastislavice leží v úrodné nížině nedaleko Nitry a je to bašta Roberta Fica. V posledních parlamentních volbách v roce 2016 tu strana Smer-Sociálna demokracia získala 53,12 procenta hlasů a konkurenci porazila o několik koňských délek. Zpěvačky na svého politika nedají dopustit.

„Já jsem ho vždy měla ráda, vždy jsem ho volila a budu zase, zůstanu věrná,“ říká Oľga, která přiznává, že billboardy s Robertem Ficem neviděla žádné. „Ale kandiduje, určitě,“ ujišťují všechny ženy.

Hra na schovávanou

Celé území kolem Nitry a Topolčan, kde se Robert Fico narodil, oplývá jeho skalními voliči. Jenže po nekonečné sérii korupčních skandálů a vraždě novináře Jána Kuciaka je voličů čím dál méně a platí to i o městech jako Nitra, kde Smer dokonce přišel v komunálních volbách o primátora. Městem zní kostelní zvony.

„Neřeknu vám, koho budu volit, proč bych měla. Přijďte po volbách a uvidíte, jestli je Nitra bašta Smeru nebo není,“ říká jediná žena mezi muži a do další diskuse už se pouštět nikdo nechce.

Bývalý premiér a současná dvojka na kandidátce Smeru Robert Fico samozřejmě nezmizel z předvolební kampaně úplně, přestěhoval se na facebook, odkud se trefuje do svých politických konkurentů. Hra na schovávanou kdysi nejmocnějšího muže Slovenska je sice zvláštní, ale podle editora Denníku N Juraje Koníka dává z pohledu politické strany smysl. „Fico je jeden z hlavních kanálů Smeru v útocích na opozici. Jde především o animovaná videa, to je hlavní část jeho kampaně.“

Na jednom z posledních videí si Fico vzal na mušku bývalého prezidenta Andreje Kisku, který kandiduje jako lídr strany Za ľudí. „Mám takový pocit, že Kiska by otevřel tuto zemi i virusu, nejenom migrantům. Takže ještě jednou. Kiska chce migranty, my chceme třináctý důchod.“ A zachránit důchodce před bývalým slovenským prezidentem mohou i voliči ve hře, kterou Smer zpřístupnil na internetu

Honosné akce

Podobná videa, jejichž obsah se často neshoduje s realitou, sleduje politolog Michal Vašečka. Za nejméně vkusné považuje to, kde tančí nevábně vypadající skupina lidí tmavé pleti doprovázená komentářem, že tyto lidi chce Kiska přivést do země. „Přemýšlel jsem, kde jsem to video viděl a pak jsem si vzpomněl, že to byla celkem slušná kopie nacistického týdeníku Wochenschau z června 1940, kde po obsazení Francie nechali nacisti takhle tancovat francouzské černošské vojáky.“

Robert Fico kdysi dokázal v předvolební kampani naplnit stadiony. Každoročně také využíval období před Mezinárodním dnem žen k obřím akcím po celé zemi. Strana zaplatila populární hudebníky ze Slovenska i z Česka, Fico pozval ženy a se svými kolegy připravil různé veselé historky ze života politiků. Při odchodu dostala každá žena květinu.

„Letos před volbami by byla ideální příležitost pro podobné akce, ale nejsou. Teď jezdí na takové opravdu malé akce, jako jsou návštěvy domova důchodců, a dokonce ani není dopředu jasné, kam vlastně jede,“ rozebírá neobvyklou situaci novinář Koník.

Marketingový tah?

Proč se nejenom Robert Fico, ale ani samotná strana nepouští do velkých mítinků, tomu nerozumí ani politolog Michal Vašečka. „Buď je to zvláštní marketinkový tah, aby se vůbec nemluvilo o tom, jaký je program strany. Nebo druhá možnost, že je to obraz naprosté vyprázdněnosti politické strany, která ani není schopná připravit větší akci.“

Robert Fico vyhrál jako lídr strany za uplynulých čtrnáct let všechny parlamentní volby a dokázal získat i 44 procent hlasů. Jenže prohrál přímé prezidentské volby, kupí se obrovské skandály včetně vraždy novináře a i kdysi věrní spolustraníci ho opouštějí.

Ficova politická moc neustále slábne a to i uvnitř strany, kterou před dvaceti lety založil. Přesto podle předvolebních průzkumů Smer volby znovu vyhraje. Všechny vlivné opoziční strany ale spolupráci s Robertem Ficem zatím vylučují.