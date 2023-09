Pěsti, ‚dvě výchovné‘ a obava psychiatrů z ‚nastolování pořádku‘. Slovensko má necelé dva týdny do voleb

V předvolební kampani na Slovensku opět padaly rány pěstí. Tentokrát k násilí sáhl kandidát koalice OĽaNO a přátelé. Atmosféra v zemi zhoustla už po středeční šarvátce politiků Směru a OĽaNO. Ke kampani se poprvé od dob Vladimíra Mečiara vyjádřili i slovenští psychiatři. Průzkum agentury AKO pro televizi JOJ naznačuje, že očekávané vítězství strany Směr Roberta Fica ještě není vůbec jisté. Bratislava 16:11 17. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Video ze soboty zachycuje kandidáta OĽaNO Tomáše Holkoviče s kandidátním číslem 44, které nejspíš natočil obyvatel z panelového domu, před nímž strana vedla kampaň. Holkovič na něm dvakrát udeřil pěstí staršího muže.

Krátce po incidentu odstoupil z kandidátky, omluvil se. Tvrdí, že byl vyprovokovaný. Muž mu měl totiž čtyřikrát plivnout do tváře.

Šéf strany OĽaNO Igor Matovič jeho chování označil za školáckou chybu. Dodal, že od středečního incidentu, kdy on sám byl v potyčce s kandidáty Smeru, se stupňují negativní projevy fanoušků a násilí odsoudil.

Ohledně středeční strkanice šéf směru Robert Fico řekl, že z kandidátky nebude agresory ztahovat, kteří dali Matovičovi dvakrát pěstí. Fico ale násilí neodsoudil. V neděli zopakoval, že šlo o „dvě výchovné“ a řekl, že si Smer udělá na svých akcích pořádek.

Varování psychiatrů

Na předvolební kampaně hromadně promluvili i psychiatři. Vedení i slovenské psychiatrické společnosti tento týden v otevřeném dopise varovalo před zpochybňováním demokracie a politikou „potřeby nastolit pořádek“.

Psychiatři pozorují rozdělování společnosti, negativní postoj k menšinám a zpochybňování státních institucí. Svoboda je podle nich v ohrožení, a proto měli potřebu otevřený dopis sepsat.

Podobně oslovili i Vladimíra Mečiara v roce 1998, jehož před volbami vyzvali, aby se stáhl z politiky. Tehdy mu vyčítali, že ve společnosti vytváří představu, že existuje jakýsi nepřítel, kterého je třeba umlčet.

Nyní do voleb zbývají necelé dva týdny. Na špici průzkumu agentury AKO je stále Smer s podporou 19,4 procenty, hned za ní o 1,2 procentního bodu Progresivní Slovensko, které si dává šanci na úplné vítězství.

Do parlamentu by se dostalo dalších sedm stran, mnohé ale jen těsně. Hrozí, že voliči SAS, Demokratů a dalších menších stran se přidají ke snaze porazit Roberta Fica a dají hlasy Progresivnímu Slovensku. Výsledkem tak může být, že ostatní strany demokratického tábora se nedostanou do poslanecké sněmovny a nebude s kým sestavit vládu. Varuje před tím i bývalý prezident Andrej Kiska.