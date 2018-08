Právníka Valka zabili dva muži kvůli penězům, o nájemnou vraždu se nejednalo, řekla policie

Motivem závažného trestného činu z 8. listopadu 2010 byla podle závěru vyšetřovatelů loupež, sdělil rovněž Zurian, podle něhož bylo vyšetřování ukončeno 16. srpna. Jeden z vyšetřovaných, identifikovaný jako 43letý Jozef R., je obviněný z Valkovy vraždy a druhý, 45letý Jaroslav K., z loupeže.

Vyšetřovací spis je nyní v rukou slovenské generální prokuratury, která rozhodne o dalším postupu. Podle zpravodajských portálů Jozefu R., bude-li soudem shledán vinným, hrozí trest 20 až 25 let vězení a Jaroslavovi K. sedm až 12 let.

Podle Zuriana se neprokázalo napojení dvojice obviněných na žádnou zločineckou organizaci ani to, že by šlo o nájemnou vraždu. Do Valkova domu v Limbachu u Bratislavy šli s úmyslem oloupit ho o peníze, které však nenašli. Při vniknutí do domu Jozef R. střelil právníka jednou ranou do hrudi a zabil ho tak. Vražednou zbraň policie na základě výpovědí pachatelů našla.

Policie oba muže z uvedených trestných činů obvinila už loni v říjnu, ale teprve nyní případ postoupila prokuratuře.

Ernest Valko byl mimo jiné předsedou československého federálního ústavního soudu a patřil k nejvlivnějším právníkům na Slovensku. Věnoval se víceru citlivých kauz, a proto se prověřovala i možnost, že se v jeho případě jednalo o vraždu na objednávku.