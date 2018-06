Slovenská hádka po smrti Filipínce. ‚Zneužíváte tragédii,‘ vzkázal prokurátor politikům

Slovenská generální prokuratura a slovenští politici se dostali do slovní přestřelky kvůli postupu úřadů při vyšetřování útoku v centru Bratislavy, při kterém byl zabit Filipínec, jenž se snažil chránit své kolegyně z práce před obtěžováním. Politici, kteří násilí odsoudili, podle prokuratury jen zneužívají tragédie k vlastnímu zviditelnění. Bratislava 15:49 4. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenská policie (ilustrační foto) | Foto: Kostiviar | Zdroj: CC0 Public Domain

Po více než týdnu od incidentu soud v pondělí uvalil na podezřelého z útoku vazbu. Muž při odchodu ze soudní místnosti vyjádřil nad svým činem lítost.

Šestatřicetiletý Filipínec, který několik let na Slovensku žil a pracoval, zemřel na následky zranění minulý týden, pět dnů po útoku. Byť muž podezřelý z útoku byl krátce po napadení zadržen, prokurátor neshledal důvody k podání návrhu na uvalení vazby. Zvrat nastal až poté, co se o případ začala zajímat média a politici.

Mluvčí bratislavského krajského soudu Pavol Adamčiak novinářům řekl, že jeden z bratislavských okresních soudů poslal útočníka z jihu Slovenska do vazby z obavy, aby nepokračoval v trestné činnosti. „Nechtěl jsem to udělat, budu si to vyčítat do konce života,“ řekl podle portálu sme.sk zadržený, když ho při odchodu ze soudní místnosti doprovázela policie.

'Jen silné řeči'

Generální prokuratura kritizovala politiky, kteří kromě jiného tvrdili, že prokuratura v případu postupovala nejprve nesprávně.

„Je smutné, že jejich reakce přicházejí po týdnu a připomínají spíše ‚závody‘, kdo dříve a více toto téma zneužije,“ napsal v prohlášení slovenský generální prokurátor Jaromír Čižnár. „Místo toho, aby vybídli kompetentní orgány k přijetí náležitých opatření k eliminaci násilí v centru hlavního města, o kterém je obecně známo, že se děje dlouhodobě,“ pokračoval.

Ministru spravedlnosti Gáboru Gálovi, který se chtěl do případu smrti Filipínce vložit, Čižnár vzkázal, že na činnost prokuratury nemá vliv a že z jeho strany jde jen o silné řeči. Generální prokurátor také začal prověřovat postup prokurátora, který uvalení vazby na podezřelého z útoku na Filipínce původně nenavrhl.

Podle záběrů z bezpečnostní kamery, které získala televize Markíza, si útočník bezvládné tělo Filipínce fotil a dal si na něj nohu.

Slovenská generální prokuratura již v minulosti prověřovala v různých případech postup nižších složek prokuratury či policie. Zjistila například pochybení policie a prokurátorů v několika případech, jež se týkaly osob a firem, o nichž ve svém nedokončeném článku psal zavražděný novinář Ján Kuciak.