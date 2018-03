Kiska žádá po vládě vysvětlení, proč léta ignorovala varování o mafii na východě Slovenska

“Reditel tajnych sluzeb me informoval,ze na pusobeni organizovaneho zlocinu na vychode zeme v predeslych letech vladni cinitele opakovane upozornoval.Lide maji narok na to vedet,proc to politici ignorovali.” @AndrejKiska #JanKuciak @Radiozurnal1 @CRoPlus @iROZHLAScz pic.twitter.com/TT6jpBNEje