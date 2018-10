Zmatek ve slovenském parlamentu. Oslabení vlivu prezidenta na výběr ústavních soudců koalici neprošlo

Zmatky ve sněmovně nastaly poté, co poslanci nejprve schválili rozdílné termíny platnosti souvisejících ustanovení návrhu novely ústavy. Kvůli tomu se jednání o předloze natáhlo, přičemž při opětovném hlasování sjednocení zmiňovaných termínů nepodpořil potřebný počet poslanců.

Při závěrečném hlasování pak pro návrh novely ústavy hlasovalo pouze 55 z 99 přítomných poslanců, přičemž na schválení by byl potřebný souhlas alespoň 90 z celkového počtu 150 poslanců Národní rady.

Oslabení pravomocí prezidenta

Dříve během dne se přitom tříčlenná koalice shodla s částí opozice na změnách, které by v případě schválení novely ústavy v závěrečném hlasování oslabily pravomoci hlavy státu při výběru ústavních soudců.

Zatímco nyní prezident vybírá ústavní soudce z dvojnásobného počtu kandidátů, než je počet volných soudcovských míst, nově by sněmovna například mohla třípětinovou většinou všech poslanců zvolit ústavní soudce sama.

Jen v případě, že by parlament nedokázal zvolit soudce ústavního soudu přímo, volil by většinou hlasů celé sněmovny dvojnásobný počet kandidátů, jež by předložil k výběru hlavě státu. Kromě toho by prezident přišel o možnost rozhodovat o předsedovi a místopředsedovi ústavního soudu.

Zmiňovanou změnu navrhl v rozpravě poslanec nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie. Vládní předloha počítala s tím, že by ústavní soudce nadále vybíral prezident. Kandidáty by volil parlament většinou ze všech poslanců, zatímco nyní stačí většina z přítomných zákonodárců.

Fico ústavním soudcem?

V příštím roce končí funkční období devíti z celkového počtu 13 soudců slovenského ústavního soudu. Slovenská média tvrdila, že o post ústavního soudce má nadále zájem i předseda Směru-SD Robert Fico, který v březnu rezignoval z postu premiéra v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky.

Fico po demisi opět začal uplatňovat mandát poslance, kterým byl zvolen v roce 2016 a který v době výkonu funkce premiéra v souladu s ústavou nevykonával. Ficovy ambice stát se ústavním soudcem dříve naznačil i prezident Andrej Kiska, který takovou možnost po Ficově demisi ale označil za fikci. V případě schválení navrhovaných změn ústavy by se Fico ovšem ústavním soudcem mohl stát i bez souhlasu prezidenta.

Slovenský ústavní soud rozhoduje například o souladu zákonů s ústavou nebo o stížnostech obyvatel a firem na porušení jejich základních práv a svobod.

Spor o obsazení postů ústavních soudců na Slovensku začal v roce 2014, kdy Kiska odmítl pět ze šesti kandidátů, které mu navrhl tehdejší parlament ovládaný stranou Směr-SD. Později hlava státu nevybrala ani z dalších dvou kandidátů.

Kiska to shodně zdůvodnil jejich nedostatečnou odbornou způsobilostí. Slovenský prezident ustoupil až poté, co mu jmenování ústavních soudců z předložených kandidátů loni nařídil jeden ze senátů ústavního soudu.