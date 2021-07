Slovensko od pátku zpřísní podmínky vstupu do země. Zvýhodní očkované proti covidu-19

Slovensko od pátečního rána kvůli šíření nakažlivější mutace koronaviru zpřísní podmínky vstupu do země. Do karantény nebudou muset cestující plně očkovaní proti nemoci covid-19. Opatření, které dříve schválila vláda a následně vydal úřad hlavního hygienika Slovenska, už předem vyvolalo nespokojenost části veřejnosti na Slovensku. Opozice zase podala podnět ústavnímu soudu, aby nařízení prozkoumal. Bratislava 15:02 8. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontrola na hranicích Česka a Slovenska | Zdroj: Facebook Policie Slovenské republiky

Výjimka z karantény se bude vztahovat kromě jiného na vybrané profese, jakož i na tranzit přes Slovensko a po dobu přechodného období i na takzvané pendlery.

Během přechodného období, které skončí 9. srpna, se karanténě při vstupu na Slovensko vyhnou i ti cestující, kteří absolvovali očkování pouze první dávkou vakcíny proti covidu. Do stejného termínu nebudou muset do izolace ani neočkovaní nezletilí ve věku 12 až 18 let, pokud do ní nemusí nastoupit nikdo z jejich společné domácnosti. Dětem do 12 let zase skončí případná karanténa v momentu, kdy ji ukončí jejich doprovod.

Dosud při cestování na Slovensko z Česka a z dalších asi čtyř desítek zemí z takzvaného zeleného seznamu postačoval test na koronavirus. Nově nebude záležet na tom, ze které země cestující přijíždí, ale zda byl očkován proti covidu-19 nebo zda splňuje některou z výjimek z karantény. Domácí izolace je stanovena na dobu 14 dnů, zkrátit ji lze obdržením negativního výsledku PCR testu, přičemž test bude možné podstoupit nejdříve pátý den karantény. Osobám starším 12 let nadále obecně zůstane povinnost elektronicky se registrovat nejpozději při vstupu na Slovensko.

Do 1. září nebudou muset do karantény po vstupu na Slovensko ani lidé neočkovaní proti covidu-19, pokud přes slovenské hranice pravidelně dojíždějí za prací. Tito pracovníci ale musejí mít potvrzení o negativním výsledku PCR testu na covid-19, které není starší než sedm dnů. Test ne starší než tři dny zase budou muset mít cestující, kteří přiletí na Slovensko z vybraných zemí, a to i v případě, že byli očkováni proti covidu-19.

Karanténu nebude Slovensko nadále vyžadovat kromě jiných od členů posádek v nákladní, autobusové či letecké dopravě. Například Češi se vyhnou izolaci i při tranzitu přes Slovensko; v takovém případě je potřeba využít určené dopravní koridory, na území Slovenska lze zastavit jen kvůli tankování pohonných hmot a tranzit je potřeba vykonat během osmi hodin.

Zpřísnění podmínek vstupu na Slovensko už vyvolalo nespokojenost například u slovenských pendlerů. Od začátku července totiž Slovensko zrušilo bezplatné testování na koronavirus pro soukromé účely v zájmu podpory očkování proti covidu-19, při kterém země kvůli nízkému zájmu veřejnosti zaostává za EU. Ministerstvo zdravotnictví ale ve věci zavedení bezplatných testů hodlá částečně ustoupit, detaily by mohly být známé v příštím týdnu.

Poslanci slovenské opozice tvrdili, že vyhláška úřadu hlavního hygienika ohledně karantény pro osoby neočkované proti covidu-19 omezuje svobodu pohybu a pobytu, jakož i právo lidí na práci. Navrhl ústavnímu soudu, aby její platnost pozastavil a následně zrušil.

V souvislosti s kontrolami cestujících Slovensko na začátku tohoto týdne uzavřelo menší hraniční přechody se sousedními zeměmi, což zkomplikovalo také cestování mezi Českem a Slovenskem. Rozhodnutí slovenských úřadů rovněž vyvolalo protesty přímo na hranicích. Bratislava ale menší přechody plánuje znovu otevřít, vláda na pomoc policistům už vyčlenila pracovníky finanční správy i vězeňské stráže. Stávající druhý stupeň opatření z třídílné škály systému kontrol na hranicích ohledně dodržování protiepidemických opatření předpokládá kontrolu většiny cestujících při vstupu na Slovensko.