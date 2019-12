Delší moratorium na předvolební průzkumy zatím neplatí, rozhodl ústavní soud po stížnosti Čaputové

Zákaz předvolebních průzkumů 50 dnů před hlasováním zatím na Slovensku platit nebude. Rozhodl o tom ve středu ústavní soud, když pozastavil účinnost příslušné novely zákona. Vyhověl tak návrhu prezidentky Zuzany Čaputové, která proti prodloužení moratoria ze 14 na 50 dnů podala ústavní stížnost. O samotném návrhu Čaputové ohledně protiústavnosti normy rozhodne ústavní soud později. Čtrnáctidenní moratorium je jedno z nejdelších v Evropě. Bratislava 15:38 18. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenská prezidenta Zuzana Čaputová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O svém rozhodnutí informoval slovenský ústavní soud na svých webových stránkách (pod bodem 3 – pozn. red.).

Slovensko čekají 28. února parlamentní volby. Pokud by ústavní soud platnost novely zákona nepozastavil, poslední výsledky předvolebních průzkumů by před tímto hlasováním mohly být zveřejněny v první lednové dekádě.

Prezidentka Zuzana Čaputová v minulosti označila prodloužení moratoria na zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů za protiústavní, proto se ho začátkem prosince rozhodla napadnout u ústavního soudu.

„Napadnuté ustanovení nepřípustným způsobem omezuje právo každého svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace bez cenzury,“ stojí podle slovenské agentury TASR v podnětu Čaputové.

Padesátidenní moratorium namísto čtrnáctidenního schválil parlament koncem listopadu. Podpořili ho zejména koaliční poslanci Smeru a Slovenské národní strany spolu s krajně pravicovou stranou Kotlebovci – Lidová strana Naše Slovensko. Prolomili tak veto prezidentky.

Část koalice snahu o prodloužení moratoria na předvolební průzkumy zdůvodňovala tím, že prostřednictvím průzkumů se politické strany snaží ovlivňovat voliče. Někteří koaliční poslanci rovněž tvrdili, že je potřeba chránit voliče před dezinformacemi a účelovými informacemi. Zákon naopak v minulosti kritizovala část opozice a asociace výzkumných agentur.

Oblíbený Ficův Smer

Již platné dvoutýdenní moratorium na zveřejňování výsledků sondáží, které se před parlamentními volbami uplatňovalo ve stávající podobě poprvé v roce 2016, patří na Slovensku mezi nejdelší v Evropě. V Česku začíná moratorium tři dny před otevřením volebních místností a platí do jejich uzavření.

Kvůli zmíněnému moratoriu nebyly krátce před parlamentními volbami 2016 na Slovensku zveřejněny výsledky anket, které zachytily výraznější změny v oblibě některých stran. Největším překvapením voleb se pak nakonec stala krajně pravicová Ľudová strana Naše Slovensko v čele s Marianem Kotlebou, která získala osm procent hlasů.

Dlouhodobě nejoblíbenější politickou stranou na Slovensku je podle anket nejsilnější vládní strana Smer expremiéra Roberta Fica, byť její popularita v posledních letech klesla. Podle nejnovějšího průzkumu agentury Actly pro Rozhlas a televizi Slovenska zveřejněného ve středu by nyní Smer vyhrál volby se ziskem 22,1 procenta hlasů.

Na druhém místě by skončili kotlebovci s 12,1 procenty a třetí místo by patřilo koalici Progresivní Slovensko – Spolu, která by získala 10,5 procenta. Do sněmovny by se podle průzkumu mohlo dostat sedm stran. Průzkumu se od 29. listopadu do 11. prosince zúčastnilo 1500 respondentů starších 18 let.

Ze sondáží také vyplývá, že kolem pětiprocentní hranice, jejíž zdolání ve volbách zaručuje vstup do sněmovny, se pohybuje hned několik politických stran.