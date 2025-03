Slovenský europoslanec Blaha v Moskvě: setkal se se šéfem tajné služby a radoval se z ‚pádu Západu‘

Slovenský europoslanec Ľuboš Blaha opět navštívil Rusko. Místopředseda vládní strany Směru se tam setkal s ředitelem civilní rozvědky SVR Sergejem Naryškinem. O své cestě se pochlubil ve videu na svém telegramu. „Západ je rozbitý a Rusko je pevné. Západ upadá a Rusko vzkvétá. Západ prohrává a Rusko vítězí,“ hlásí z Moskvy. Moskva 13:37 6. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda Směru Ľuboš Blaha | Zdroj: TASR / Profimedia

„Jsem velmi rád, že mě dnes přijal šéf ruské tajné služby Sergej Naryškin, dlouholetý státník a bývalý předseda Dumy, který potvrdil, že krveprolití na Ukrajině se dalo vyhnout, ale byl to Západ, kdo tuto válku chtěl. Tato válka začala v roce 2014, kdy ukrajinský režim masakroval Rusy na Donbase,“ tvrdil Blaha ve videu na sociální síti Telegram, které je k nalezení i na facebookové stránce regionální buňky Směru. Jde při tom o ruskou propagandu, která se nezakládá na faktech.

„Obléknu se do obleku, sedám do letadla a letím do Ruska vyslat signál, že na Slovensku chceme mír a dobré vztahy s Ruskou federací,“ napsal Blaha v úterý a doplnil, že letí do „svobodného světa“ debatovat se špičkami sankčního seznamu Evropské unie.

Do Ruska vyrazil s poradcem premiéra Roberta Fica pro otázky právního státu Davidem Lindtnerem. „Rusové jsou a vždy budou naši bratři. Dnes na vlastní oči vidíme, že zatímco Západ je rozbitý, Rusko je pevné. Západ upadá a Rusko vzkvétá. Západ prohrává a Rusko vítězí,“ tvrdí ve videu, přestože realita je odlišná.

Nástupkyně KGB

Naryškin je ředitelem Služby vnější rozvědky (SVR) od roku 2016, dříve byl poslancem Státní dumy za stranu Vladimira Putina Jednotné Rusko, v letech 2011–2016 i jejím předsedou. Během prezidentství Dmitrije Medveděva byl v letech 2008–2012 vedoucím jeho kanceláře. S Putinem se zná ze společného působení v Petrohradě v KGB.

SVR vznikla na začátku 90. let po boku FSB jakožto nástupkyně hlavní sovětské tajné služby KGB. Zatímco FSB je zaměřena dovnitř Ruska, SVR do zahraničí a pracuje v součinnosti s vojenskou rozvědkou GRU. Zodpovídá se přímo ruskému prezidentovi.

Šéf ruské zahraniční rozvědky Sergej Naryškin | Foto: Sergei Karpukhin | Zdroj: Reuters

Kromě Naryškina se Blaha setkal i s šéfem zahraničního výboru Dumy Leonidem Sluckým nebo předsedou ruské komunistické strany Gennadijem Zjuganovem. Toho Blaha označil za svého přítele a legendu levicové politiky.

„Evropa ztratila všechny své partnery včetně Spojených států amerických. Rusko neustále získává nové přátele a partnery – Čínu, Brazílii, africké a asijské země,“ citovala Blahu ruská agentura TASS.

Naposledy Rusko navštívil v říjnu, kdy se setkal s bývalým prezidentem a současným místopředsedou Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrijem Medveděvem. Dle TASS se Blaha tehdy omluvil za „západní rusofobii“ a poděkoval Rusku za „osvobození od fašismu“.

Na svém telegramu dlouhodobě vyzývá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k odstoupení, útočí na slovenskou opozici nebo vyhlíží zánik NATO. „Je jen otázkou, kdy Evropská unie skončí,“ říká například.