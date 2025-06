Slovenský evakuační speciál přistál v Bratislavě. Z Ammánu dopravil i 14 Čechů, počítá se s dalšími lety

Slovenský vládní letecký speciál v pondělí dopravil do Bratislavy z jordánského Ammánu 73 lidí, včetně 14 Čechů, evakuovaných v souvislosti s konfliktem mezi Izraelem a Íránem. Další evakuační lety Bratislava naplánovala na úterý a na středu. Během dne jiné slovenské letadlo zase přepravilo 30 lidí z Jordánska do kyperské Larnaky. Novinářům to řekli slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár a ministr obrany Robert Kaliňák.

