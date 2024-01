Slovenský expremiér Matovič jde do prezidentských voleb. ‚Nemám šanci na druhé kolo,‘ hlásí dopředu

Matovič na tiskové konferenci uvedl, že chce „krýt záda demokratickému kandidátovi“, který se dostane do druhého kola. Nemyslí si ale, že on sám by měl šanci na postup.

Ihned na začátku svého vystoupení uvedl, že se diváci nemusí bát, že před sebou vidí budoucí hlavu státu.

Pellegrini čelí v prezidentském boji nečekané překážce. Vydírá ho a útočí na něj koaliční partner Číst článek

„Pokud bychom kampaň nechali plynout bez našeho zásahu, viděli bychom podivný obraz. Jeden Korčok a proti němu mafiáni a dezoláti, kteří by diskutovali, kdo má vlastně být prezidentem,“ vysvětlil, že chce v kampani ostatním kandidátům klást „nepříjemné otázky“.

Hlavními favority nadcházejících voleb jsou bývalý diplomat a exministr zahraničí Ivan Korčok a předseda parlamentu a lídr koaličního Hlasu Peter Pellegrini. Právě na něj Matovič v poslední době nevybíravě a i v osobní rovině útočí.

Dalšími oznámenými kandidáty jsou bývalý soudce Štefan Harabin, předseda nejmenší vládní strany SNS Andrej Danko, lídr maďarské strany Aliance Krisztián Forró či předseda ĽSNS Marian Kotleba.

Matovičovo hnutí OĽaNO šlo do zářijových parlamentních voleb v koalici se stranami Křesťanská unie a Za ľudí, společně získaly devět procent a sedí v opozici. Jejich poslanci kromě Matoviče svým podpisem podpořili i člena Za ľudí a historika Patrika Dubovského.

První kolo se uskuteční 23. března a druhé 6. dubna.

Kandidovať bude Igor Matovič, nemyslí si, že má šancu na druhé kolo, ale chce v kampani nastavovať zrkadlo… pic.twitter.com/9FhPc9SycE — Lukáš Füle (@fule_lukas) January 31, 2024