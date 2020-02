Pellegrini se postavil k náhradnímu pultu. V parlamentu tak skočily dvoudenní obstrukce

Podle jednacího řádu slovenského sněmovny může být schůze zahájená jen od řečnického pultu. Proto byl do sněmovny přinesen náhradní.

Obstrukce části slovenských poslanců, kteří v parlamentu na protest proti projednávání návrhů sociálních opatření dva dny blokovali řečnický pult, dopoledne skončila.

Vláda premiéra Petera Pellegriniho minulý týden bez předchozí odborné diskuse schválila návrh zdvojnásobit od příštího roku sumu dětských přídavků a také zrušit dálniční známky. Již letos by se zase měla začít vyplácet 13. penze pro příjemce různých typů důchodů. Zmíněná opatření v hodnotě přes 800 milionů eur (20 miliard korun) ročně prosazují dvě ze tří vládních stran, a to Smer-sociální demokracie a Slovenská národní strana (SNS), jejichž popularita klesá. SNS nemá podle sondáží jisté setrvání ve sněmovně po volbách, které čekají Slováky 29. února.

Čaputová váhá

"Vy se chystáte postupovat způsobem po nás potopa. Chcete zanechat spálenou zemi. Proto jste si připravili populistické orgie," řekl v rozpravě k návrhu sociálního balíčku poslanec za opoziční stranu Svoboda a solidarita Ondrej Dostál. Podle něj rovněž nebyly naplněny mimořádné okolnosti, aby parlament návrhy zákonů projednal ve zrychleném režimu, tedy na jedné schůzi. Stejný názor vyslovili dříve i někteří právníci.

Šest nezařazených poslanců, kteří se hlásí ke koalici neparlamentních stran Progresivní Slovensko/Spolu, obsadili v úterý řečnický pult a odmítli ho opustit. Předseda sněmovny následně jednání opakovaně odkládal a před čtvrtečním pokračováním schůze nechal do jednacího sálu Národní rady nainstalovat dva náhradní řečnické pulty. Podle jednacího řádu v rozpravě lze vystoupit pouze od řečnického pultu.

Ještě před zahájením rozpravy vystoupil před poslanci premiér Pellegrini, který zmíněné zákonodárce za jejich protest kritizoval.

Pokud navržená sociální opatření parlament schválí, může prezidentka Zuzana Čaputová příslušné zákony vetovat. Podle ústavy na to má 15 dnů od jejich doručení do prezidentské kanceláře. Pokud by tak Čaputová učinila až po volbách, sněmovna by podle ústavních právníků nemohla o případném prolomení veta hlavy státu hlasovat. Podle jednacího řádu sněmovny totiž návrhy zákonů z předchozího volebního období lze po volbách projednat jen v případě, že budou znovu předloženy. Čaputová svůj postup ohledně sociálního balíčku zatím neoznámila.