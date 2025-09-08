Slovenský páteční protivládní protest se odsouvá. Jiná demonstrace se ale uskuteční ve čtvrtek

Ohlášený občanský protest v Bratislavě proti krokům slovenského premiéra Roberta Fica v zahraniční politice tento pátek nebude. Na čtvrtek je ale do slovenské metropole svolána jiná protivládní demonstrace, za kterou stojí hlavně opoziční poslanec Alojz Hlina. Ten dohodu o uspořádání pouze jedné demonstrace oznámil po pondělním jednání se zástupci občanského sdružení Mír Ukrajině, jež původně svolalo novou demonstraci právě na pátek.

Tisíce Slováků dnes demonstrovaly na podporu proevropského směřování země. Shromáždění do Bratislavy a do další více než desítky měst po celé zemi, ale také do Prahy svolali zejména občanství aktivisté v reakci na prosincovou schůzku slovenského premiéra Roberta Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě

Slováci budou proti vládě protestovat už ve čtvrtek, páteční demonstrace se odsouvá (archivní foto) | Foto: TASR/Profimedia

Slovenské sdružení Mír Ukrajině letos stálo za mohutnými protivládními protesty, jež v několika desítkách měst na Slovensku a také v zahraničí odstartovala prosincová schůzka Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Expertka: Fico vůbec Putina nechápe. Přikyvoval jeho vnímání světa, Slovensko ze Západu zatím ale netahá

S ním se pak Fico setkal ještě dvakrát, naposledy minulý týden v Číně. Jiní evropští státníci zpravidla omezili kontakty s ruskými politiky, a to kvůli vojenské invazi na Ukrajinu, kterou Rusko zahájilo v únoru 2022.

Poslanec za opoziční stranu Svoboda a Solidarita (SaS) Hlina svolal demonstraci v Bratislavě na nadcházející čtvrtek ještě předtím, než na pátek ohlásilo vlastní protestní akci sdružení Mír Ukrajině. Obě strany se nakonec dohodly, že Mír Ukrajině své shromáždění odloží.

Podle listu Denník N jsou kromě Bratislavy ohlášeny demonstrace i v dalších slovenských městech.

