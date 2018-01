Slovenský prezident vyznamenal Kubišovou i Pitharta. 'V Praze bych takové ocenění nedostal,' říká politik

Mezi oceněnými je i sociolog Fedor Gál, zpěvačka Marika Gombitová, zesnulý herec Jozef Kroner a jeho dcera, herečka Zuzana Kronerová.

„Výběr oceněných, výjimečné osobní a lidské kvality těchto žen a mužů, jsou vzácnou příležitostí ukázat, co opravdu trvale obohacuje naši společnost,“ uvedl v projevu Andrej Kiska.

Na dotaz slovenského Denníku N, zda si Petr Pithart myslí, že by podobné ocenění mohl dostat i v Česku, politik odpověděl jednoznačné ne. „Už dvakrát odmítl návrh Senátu Václav Klaus, a když přišlo na Miloše Zemana a poprvé odmítl, tak jsem raději poprosil Senát, aby to (návrh na ocenění, pozn. red.) už na schůzi pléna, kde se to mělo stvrdit, raději vůbec nedávali. Vyvaroval jsem se toho patetického gesta odmítnout to přímo panu prezidentovi tak, že jsem poprosil kolegiálně senátory a oni věděli, proč je o to prosím a stáhli to,“ řekl Pithart.

Marta Kubišová přebírá z rukou Andreje Kisky slovenské státní významenání - Řád Bílého dvojkříže II. třídy. @CT24zive pic.twitter.com/BlffgYKNWa — Lukáš Mathé (@mathelukas) 1. ledna 2018

Slavnostnímu duchu celého ceremoniálu, který připomínal 25 let od vzniku Slovenské republiky, byl uzpůsoben i počet oceněných a termín předávání. Jak upozornil slovenský deník Pravda, slavnostní večer se odehrál přibližně o týden dřív, než bývá zvykem a počet vyznamenaných stoupl z loňských 20 na letošních 25.