Slovenský prezident vyřešen. Analytička teď čeká boj o „nevládky“, Ústavní soud i volební zákon

Slovensko promluvilo. Peter Pellegrini, šéf vládní strany Hlas a předseda Národní rady, bude novým prezidentem. Co rozhodlo?

Zvítězila lež, strach a nenávist. Tak bych to asi formulovala já. Rozhodli voliči Štefana Harabina a voliči maďarské menšiny. Jasný obrat nastal i u Petera Pellegriniho, když se v posledních dvou týdnech uchýlil k extrémnějším narativům, k šíření strachu, lží, hoaxů, o míru a válce, o tom, že nechce posílat slovenské syny na Ukrajinu a že Ivan Korčok je válečný štváč. Tyto narativy byly výrazně posíleny. Určitě ale mohlo výsledky ovlivnit i to, že například předseda Parlamentu Peter Pellegrini – myslím, že to bylo ve čtvrtek – dal rozhovor maďarské státní televizi, kterou může na Slovensku sledovat až 420 tisíc etnických Maďarů. Celý rozhovor byl vysloveně propagandistický.

Neporušil moratorium?

Porušil, ale on porušil více věcí – o transparentnosti kampaní a tak dále. Z netransparentnosti ho například obviňuje i Transparency International. Ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok se však vyjádřil, že bylo v kampani vše v pořádku. Takže si myslím, že se nic nebude řešit. Kampaň ale rozhodně nebyla slušná ani v souladu se zákonem.

Kde udělal Ivan Korčok chybu? Chápu, že jestli rozhodla lež, strach a nenávist, mířila jste tím asi právě na volební štáb Petera Pellegriniho.

„…Všetko bude samozrejme predmetom analýzy. Čo sme ešte urobiť mohli, čo sme povedať mali a čo sme povedať nemali. Ale stojím si za tým, že témy, s ktorými som sa snažil osloviť občanov a občianky SR, na nich by som nemenil absolútne nič…“

„…Kampaň sa dá vyhrať aj tak, že z toho druhého – aby som bol presný, zo mňa – urobíte kandidáta vojny. Chcem vám povedať jedno, veľmi zretelne a jasne – toto vám nezabudnem.“ Ivan Korčok, prezidentský kandidát (RTVS, 7. 4. 2024)

Na druhou stranu Korčok mezi prvním a druhým kolem jezdil po plných náměstích. Asi spíš opomíjel okrajové části Slovenska, kde nakonec taky poměrně drtivě prohrál. Neměl tedy zvolit trošku jinou strategii mezi prvním a druhým kolem?

To se ukáže až později. Ano, bylo vidět, že ho vítají plná náměstí. To, co já považuji za chybu, je právě to, že si po prvním kole vybral města, kde převážně vyhrál.

Přesvědčoval přesvědčené.

Ano. Možná měli s jeho týmem jezdit víc do těch táborů, které inklinovaly právě k Peterovi Pellegrinimu. Peter Pellegrini ovládl téměř celé Slovensko, mimo Bratislavu, některá území západního Slovenska, Malacky, Senici, Trnavy, Prešova a Popradu, kde vyhrál Ivan Korčok. Ivan Korčok se snažil oslovit maďarské voliče, dokonce mu s tím pomáhal i bývalý úřednický premiér Ľudovít Ódor, se kterým měli několik vystoupení i v maďarštině. Premiér Ódor mu pro etnické Maďary žijící na Slovensku i sám nahrával videa v maďarštině. I herci a herečky, například známá herečka Vica Kerekes, vystupovali na náměstích a tak dále.

Pellegriniho zase podpořil třeba Rytmus…?

Rytmus a další influenceři, například Queen Plačková – influencerka, která má na Instagramu skoro 900 tisíc followerů. Byla dokonce zatčena, i spolu se svým partnerem, ale následně byli z vazby propuštěni. Byli podezřelí z nějaké korupční činnosti. Pellegriniho podporuje například i tenistka Dominika Cibulková, která má také velkou základnu. Ale to, co podle mě pomohlo nejvýrazněji, je opravdu téma války. Pellegrini zjistil, že musí nastolit radikálnější slovník.

Slováci na tohle slyší, že Peter Pellegrini označil Ivana Korčoka za kandidáta války?

Ano. Až 70 procent Slováků si myslí, že zatažení slovenských synů do války by mohlo válku nějak eskalovat. Rozdíl mezi Slovenskem a Českem je poměrně markantní, v Česku je to jen 40 procent. V české prezidentské volbě používal tento narativ o válce Andrej Babiš, a tam už víme, že to nefungovalo. Na Slovensku to ale podle mě Peterovi Pellegrinimu pomohlo vyhrát volby.

Spolupráce Pellegrini–Fico

Do Pellegriniho štábu nakonec dorazil i premiér Robert Fico (Směr), ale až když bylo rozhodnuto. Co to ukazuje?

Jejich vztah je známý, ti dva se jasně nemají rádi. A v případě, že by prohrál, tak si myslím, že by se k němu začal chovat úplně jinak.

„Ľudia na Slovensku ukázali, že rozoznávajú, čo tejto krajine hrozí zo strany liberálnych médií, aktivistov, mimovládnych organizácií, progresivistov. To nebola náhoda…“

„…preto sa veľmi teším, že ti môžem dnes kamarátsky podať ruku a zaželať ti o výkone tejto významnej funkcie všetko najlepšie. “ Robert Fico (Směr), slovenský premiér (RTVS, 7. 4. 2024)

Nepřišel by?

Určitě by nepřišel. Už jen to, že například Andrej Danko (SNS) tam nebyl, tím vyjadřuje, co si o něm myslí. Ve středu před moratoriem měli společnou koaliční radu, po které předsedové stran na společné tiskové konferenci vydali koaliční prohlášení o podpoře Petera Pellegriniho, že je to nejlepší kandidát a tak dále. Už tam ale bylo vidět i na Robertovi Ficovi – který vysloveně řekl, že zdůrazňuje, že šlo o koaliční rokování, že nešlo o bezprostřední podporu Petera Pellegriniho.

Robertu Ficovi by možná bylo upřímně jedno, kdo bude prezidentem. I se vyjádřil, že chce, aby už bylo po volbách, aby mohl začít avizovanou legislativní smršť a aby už měl klid na práci. Takže z tohoto důvodu by tam možná ani nebyl, kdyby Pellegrini prohrál. Teď mu to ale samozřejmě vyhovuje. Uvidíme, jako se bude dynamika mezi nimi vyvíjet. Robert Fico zdůraznil, že tyto volby byly referendem o jejich vládě, a většina Slovenska rozhodla, že takovou politiku chce. A v tom má asi pravdu.

Uvidíme, jestli to bude klidné vládnutí. Vypadá to ale, že ano – Peter Pellegrini zdůraznil, že vládě nebude klást překážky. Myslíte si, že spolupráce Pellegrini–Fico teď půjde jako po másle?

Určitě půjde.

„ …urobím všetko preto, aby Slovensko, nech sa to niekomu páči, alebo nepáči, vždy zostalo na strane mieru a nie na strane vojny.“ Peter Pellegrini (Hlas), slovenský prezident (RTVS, 7. 4. 2024)

S tím, že vláda potřebuje klid na vládnutí a Slováci už nechtějí konflikty, šel už do voleb. Což je ale pravda – slovenská veřejnost konflikty opravdu nechce. Robert Fico v sobotu večer na tiskové konferenci řekl, že jsou předurčeni vládnout do roku 2027 a zdůraznil, že následující měsíce vyřeší všechny problémy. A Peter Pellegrini toto kvituje. Taková kuriozita, co se už objevilo například i v médiích – známý slovenský dezinformátor Daniel Bombic alias Danny Kollár, odsouzený za extremismus, momentálně žije v Londýně, napsal status, že už se může vrátit na Slovensko, že už je čas se vrátit. To může být forma první milosti, protože i ministr vnitra Šutaj Eštok před druhým kolem…

…Jak se objevily ty videozáběry?

Videozáběry ze společného rozhovoru, kde s ním debatoval asi dvě hodiny. Řekl, že na tom nevidí nic zlého, debatovat s takovým extrémistou, který vysloveně propaguje nacistickou politiku.

„Proruský byl už i v minulosti“

Po prvním kole jsme mluvili s Arpádem Soltészem o tom, že se v těchto volbách hraje i o sympatie k Rusku. Na druhou stranu Peter Pellegrini přeci v jedné z debat jasně deklaroval, že Slovensko má pevně dané mezinárodní závazky, že je pevně ukotvené v EU a v NATO. Může teď skutečně víc inklinovat k ruskému, východnímu pojetí světa? Když se podívám do zahraničních médií, co píší o Peteru Pellegrinim a o jeho vítězství, tak o něm píší jako o proruském kandidátovi.

On jedno říká a druhé dělá. Je to tak trochu populistický způsob politiky. Chtěla bych zdůraznit, že to není o tom, že je až teď proruský. Proruský byl už i v minulosti. Uvedu jeden příklad z jeho kampaně – v době, kdy vedl kandidátku Směru, tak s pomocí Viktora Orbána zařídil návštěvu ruského premiéra. Bylo to po volbách v roce 2020 a psalo o tom Investigativní centrum Jána Kuciaka, informace jsou podložené zpravodajskými zdroji. Takže tato a maďarsko-ruská podpora tam byla i v minulosti a ukázala se i teď. A podpora od Viktora Orbána byla velmi silná.

Peter Pellegrini v projevu několikrát zmínil, že děkuje národnostním menšinám na Slovensku. To byl dík za maďarskou podporu?

Určitě. V sobotu na děkovačce jsme měli dokonce možnost vidět i předsedu maďarské strany na Slovensku, Krisztiána Forróa, neúspěšného kandidáta, kterému Pellegrini velmi děkoval a ubezpečoval ho, že mu záleží na etnických Maďarech a že všechno, na čem se dohodli, naplní.

Byl tam i bývalý slovenský prezident Ivan Gašparovič – jediný prezident, který dokázal obhájit mandát. Myslíte si, že spolupráce Fica a Pellegriniho může fungovat stejně jako spolupráce, která byla za Fica a Gašparoviče, kteří se notovali?

Ano, je to možné. Možná i právě proto si ho pozvali na pódium, aby tím vyslali signál, že se touto cestou chtějí ubírat. Pellegrini tam i sám zmiňoval, že si rád nechá poradit od zkušenějších, čímž měl na mysli Ivana Gašparoviče. Takže bych tuto spolupráci předpokládala.

Co bude se stranou Hlas? Pellegrini je její šéf, zároveň je šéf parlamentu. To jsou dvě křesla, která se budou muset znovu navolit.

Je to tak. Peter Pellegrini už dokonce v neděli oznámil, že do jeho inaugurace bude předsednictvo, kde budou volit nového předsedu. On sám jednoho doporučí, protože nechce, aby měl protikandidáta. Konkrétně zmínil jména některých místopředsedů, ať už Denisy Sakové, Richarda Rašiho nebo současného ministra vnitra Šutaje Eštoka…

…všichni tři jsou členové vlády.

Ano, Denisa Saková je ministryní hospodářství, Richard Raši ministrem pro místní rozvoj a informatizaci. Ubezpečuje, že strana Hlas zůstane nezávislá a že jí nehrozí žádné nebezpečí. V médiích se už objevily různé spekulace o tom, že se Robert Fico pokusí Hlas pohltit. Když se podíváme na samotné vyjádření Roberta Fica ještě z minulého podzimu na předsednictvu Směru, tak on jasně deklaroval, že Slovensko potřebuje jednu silnou sociální demokracii. Jeho záměrem je tedy určitě Hlas pohltit.

Robert Fico (vlevo) a Peter Pellegrini | Zdroj: Profimedia

Už jsme se bavili o tom, že to bylo referendum o politickém směřování Slovenska. Prostřednictvím Petera Pellegriniho Robert Fico tohle referendum vyhrál. Teď budou Fico a spol. držet zákonodárnou a exekutivní moc. Co ta soudní? Bude se v nadcházejících měsících vést větší boj třeba o ústavní soud?

Bude. Nedovolím si tvrdit, zda v nadcházejících měsících. Pro deník Štandard se Robert Fico velmi konkrétně vyjádřil, že první kroky, co chce udělat ještě do léta, je, že chce mít vyřešené mimovládní organizace a média. Podle mě tedy boj o ústavní soud přijde až potom. Ale určitě bude. Robert Fico do médií opakovaně hlásil, že je ústavní soud nepřítelem Slovenska a že to rozhodně nenechá být. A já bych jen apelovala – věřme mu, co říká, protože Robert Fico to myslí vážně.

Takže to bude v tomto pořadí – mimovládní organizace, média, potom zřejmě ústavní soud, a potom další věci, jako je například změna volebního zákona. To je určitě klíčová věc, o kterou se pokusí. Na ni sice potřebují ústavní většinu, ale to není nereálné. Máme tam Křesťanskodemokratické hnutí (KDH), které je sice v současnosti velmi semknuté s opozičními stranami Progresivním Slovenskem (PS) a Svobodou a solidaritou (SaS), ale obecně se ví, že v regionech si poslanci Směru s poslanci KDH celkem rozumí.

KDH obecně v tomto postoji není jednotné. Oni sami se vyjádřili, že by podpořili volební zákon i z dílny vlády Roberta Fica, kdy opoziční strany PS nebo SaS v tomto mají úplně jinou pozici – nepodpoří žádný zákon, i kdyby zvažovali nějakou reformu. Vidí v tom to, že cokoli vyjde z dílny vlády Roberta Fica, není dobré pro Slovensko a zákon nebude primárně napsaný tak, aby zlepšil demokracii na Slovensku. Bude napsaný tak, aby umožnil Robertu Ficovi se zabetonovat, podobně, jako to udělal Viktor Orbán. Viktor Orbán opravdu dal některým autoritářům v regionu návod, a ti nemají důvod ho nenásledovat. Jakmile jim to volby umožní a oni se dostanou k moci, tak…

Stav slovenské společnosti

Na to by ale potřebovali podporu veřejnosti. Připomeňme, že volby teď nebyly tak těsné, jak se asi čekalo. Ukázaly, že je tu 1 400 000 hlasů pro Petra Pellegriniho, ale taky 1 250 000 hlasů pro Ivana Korčoka, což je víc, než dostala Zuzana Čaputová v minulých volbách, ve kterých vyhrála. Teď to Ivanu Korčokovi nestačilo. Ukazuje to tedy, jak hluboce je rozdělená slovenská společnost. Je to skutečně jenom na tyto dva tábory?

Rozhodně to nejsou jen dva tábory. Je to několik častí, sociologové uvádějí, že jich může být pět až sedm – ať už je to Michal Vašečka nebo sociální antropolog Juraj Buzalka, který napsal knihu Postsedliaci, kde klasifikuje asi pět skupin. Slovensko je opravdu roztříštěné, nemůžeme mluvit o polarizaci. I někteří z voličů Petera Pellegriniho možná volili menší zlo, protože tam stále chtěli vidět Igora Matoviče. Ten měl podle odhadů stále potenciálně nějakých sedm procent. Takže to není zase úplně malé číslo.

Také ho volili voliči Štefana Harabina, člověka, který chce neutralitu Slovenska.

Je to tak. Když se podíváme například na prvovoliče, tak tam sice v simulovaných studentských volbách na plné čáře vyhrál Ivan Korčok, ale byla tam velmi vysoká podpora i Marianu Kotlebovi – okolo 4 až 5 procent – nebo Štefanu Harabinovi. Takže opravdu nemůžeme mluvit o dvou táborech.

Společnost je prostě silně fragmentovaná. To, co je v současné době obrovský problém, je, že demokratické strany a obecně i občanská společnost – lidé, co by na Slovensku chtěli liberální demokracii – prohrávají v informačním prostoru. To je to, o co se tu teď bojuje, protože převaha v informačním prostoru je prostě obrovská. Minulá vláda v boji proti dezinformacím, v upevňování strategické komunikace a obecně v komunikaci velmi selhávala. A tyto trendy vidíme i v Česku.

Pellegrini sliboval zklidnění situace. Říkal, že to Slovensko potřebuje, že chce mír a tak dále. Uklidní tyto volby vášně na Slovensku, jak sliboval Peter Pellegrini?

Nemyslím si. Je to asi z toho důvodu, že i voliči Ivana Korčoka jsou teď naštvaní. Část z nich je zklamaná, ale část je opravdu naštvaná. A už teď, za tak krátký čas, je na sociálních sítích vidět, že útočí i na sebe navzájem. Když někdo mluví o balení kufrů, tak jsou obviňováni, že jsou zbabělci a tak dále. Takže nálady na Slovensku nejsou dobré a vyhlídky jsou velmi zlé.

Minule jsem se vás ptal, jaké budou příští měsíce na Slovensku. Vy jste řekla, že černé. Změnila se ta barva?

Nezměnila. Možná se spíš zintenzivnila.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, RTVS a youtubový kanál slovenského denníku SME.