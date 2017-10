Slovenský soud uvalil vazbu na bývalého šéfa Markízy a exministra Pavla Ruska

Slovenský exministr a bývalý spolumajitel televize Markíza Pavel Rusko je ve vazbě. Rozhodl o ní bratislavský krajský soud. Rusko čelí obvinění, že si na konci 90. let objednal vraždu spolumajitelky firmy Sylvie Volzové. Bratislava 7:50 27. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavol Rusko, někdejší spolumajitel TV Markíza a bývalý slovenský ministr hospodářství | Foto: Vladimír Šimíček / SME | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Okresní soud Bratislava vzal do vazby obviněného z důvodné obavy, že by ovlivňoval svědky,“ potvrdil rozhodnutí mluvčí soudu Pavol Adamčík. Podle prokurátora hrozí, že by se Rusko mohl vyhýbat trestnímu stíhání.

Exministr v roce 1997 údajně chtěl nechat zlikvidovat Sylvii Volzovou, tehdejší spolumajitelku Markízy. Vražda se nakonec neuskutečnila.

Proti Ruskovi teď vypovídá Mikuláš Černák, bývalý šéf banskobystrického podsvětí, který si odpykává doživotní trest. Podle médií jsou ve zmiňovaném případu přípravy vraždy Volzové obviněny čtyři osoby, kromě Ruska také Černák a další známé postavy slovenského podsvětí.

Černák podle slovenského listu Sme při výpovědi uvedl, že se na něj Rusko před 20 lety obrátil s požadavkem na likvidaci Volzové, s níž měl v Markíze spory. Rusko prý nabídl odměnu 20 milionů tehdejších slovenských korun a složil zálohu půl milionu korun.

Aféra se směnkami

Rusko vinu popřel, proti rozhodnutí okresního soud Bratislava II o vazbě podal stížnost. Vražda se nakonec neuskutečnila, Volzová žije v Německu. O stížnostech obviněného a prokurátora rozhodne krajský soud, uvedl mluvčí soudu Pavol Adamčiak.

V letech 2003 až 2005 byl Rusko slovenským ministrem hospodářství. Z ministerské funkce byl odvolán po aféře se směnkami, jejichž prostřednictvím si již jako ministr půjčil 100 milionů slovenských korun.

Z politiky se Rusko stáhnul a rovněž prodal svůj podíl v televizi Markíza, která stejně jako česká televize Nova patří do mediální skupiny CME.