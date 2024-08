Slovenští vládní radikálové chtějí omezit výuku o LGBT. ‚Starejte se o sebe,‘ vzkázal ministr školství

Předáci slovenských vládních stran Směr a Slovenské národní strany (SNS) kritizují fungování ministerstva školství. Chtěli by omezit výuku a informování o „ideologii LGBT“. To se však nelíbí ministrovi školství Tomáši Druckerovi (Hlas), který naopak za problém ve svém resortu považuje třeba množství hoaxů, na což se chce zaměřit. Svým koaličním kolegům vzkazuje, ať se do agendy jeho ministerstva nemíchají a starají se o své resorty. Bratislava 6:45 22. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr školství Tomáš Drucker (Hlas) | Zdroj: TASR / Profimedia

Důvodem sporu uvnitř slovenské vládní koalice je téma LGBT lidí a liberalismu, což jsou v posledních měsících tradiční terče radikálnějších představitelů slovenských vládních stran, především těch z nejmenší koaliční strany SNS a i části Směru premiéra Roberta Fica.

„Už máme ve školách moc ideologie, je tam množství škodlivého obsahu,“ řekl před nedávnem ve vysílání konspiračního rádia Infovojna Tibor Gašpar (Směr). Vlivnému místopředsedovi parlamentu vadí, že příliš učitelů a ředitelů škol prý inklinuje k liberálním myšlenkám. Ve zmíněném výstupu ale nijak nepřiblížil, z jakých údajů vycházel.

Na Gašparův výlev ráda navázala SNS, která chce na zářijové schůzi parlamentu předložit návrh zákona, kterým by došlo k omezení „propagace témat souvisejících se sexuální orientací a rodovou identitou ve školním vzdělávacím systému“.

Podobný zákon mají v Maďarsku či Rusku, před dvěma týdny schválil zákaz propagace LGBT ve školách i bulharský parlament.

Podle šéfa SNS Andreje Danka by mělo být vzdělávání neutrální a je dle něj třeba „chránit děti před nevhodným vlivem“, který tato témata mohou mít. „Věříme, že vzdělávací systém by měl být místem, kde se děti soustředí na získávání vědomostí a rozvoj svých schopností bez toho, aby byly vystaveny ideologiím či propagandě,“ uvedl.

Bývalý diplomat a politik Peter Weiss, jehož strana SDA se v minulosti sloučila se Směrem, upozornil, že právě Směr a SNS si z LGBT komunity udělaly terč. „Slovensko je jedna z šesti zemí EU, kde nejsou ani registrovaná partnerství stejnopohlavních párů. U nás je LGBT problematika předmětem soustavně oživované nenávisti‚“ uvedl pro iROZHLAS.cz v reakci na Dankovo vyjádření.

Resort školství vede Tomáš Drucker ze strany Hlas, kterému se národovecké nápady ve vzdělávání nelíbí.

„Hlas ctí koaliční dohodu a nikdy nebude zasahovat do kompetencí resortů, které patří koaličním politickým stranám,“ uvedl. „Byl bych rád, kdyby to respektovala i SNS,“ řekl.

SNS přitom při vyjednávání o podobě vlády loni na podzim měla o resort školství velký zájem, nakonec se ale musela spokojit s ministerstvy kultury, životního prostředí a nově vytvořeným resortem sportu.

Podle Druckera není to, o čem mluví Danko i Gašpar, reálným problémem slovenského školství. „Ve školách je mnoho hoaxů. Naše priorita je i proto bojovat s hybridními hrozbami,“ řekl. Návrh z dílny SNS by měl přijít na přetřes na koaliční radě koncem srpna.

Podle bývalého europoslance Směru Borise Zaly jde o jasný příklad „plíživé ideologické fašizace“, proti které je třeba demonstrovat podobně jako proti krokům ministryně kultury Martiny Šimkovičové (SNS).

„Andrej Danko se pustil do ministra školství Tomáše Druckera, že vzdělání má prosazovat ‚tradiční‘ hodnoty. Které to mají být, bude určovat Danko nebo jeho ideologická policie – o to tu jde,“ uvedl ve svém komentáři na Aktuality.sk.

Umírněný Drucker

Mezi koaličním Hlasem a SNS bublají spory již po podzimu, kdy se kabinet ujal moci. Národovci na ministerstvech, která řídí, přichází často s velmi radikálními opatřeními.

Mnozí ministři Hlasu naopak ve vládě vystupují jako ti nejumírněnější, to platí zvláště pro Druckera, který je pro své organizační schopnosti uznáván i velkou částí současné opozice.

V letech 2016–2018 působil ve třetí Ficově vládě jako ministr zdravotnictví a poté pár týdnů ve vládě Petera Pellegriniho jako ministr vnitra. Jako nestraník byl tehdy nominovaný Směrem, do strany však nikdy nevstoupil a v roce 2019 založil stranu Dobrá volba, kterou loni sloučil s Hlasem.

V roce 2019 o Druckerovi Fico prohlásil, že jde o kavárenského a liberálního politika. „Někdy si chováte na prsou všelijaké hady,“ řekl o něm. Drucker následně Fica loni nazval „extrémem“. Nyní spolu sedí ve vládě.

Pnutí uvnitř vlády

Mezi Hlasem a SNS jinak dál pokračuje spor o post předsedy parlamentu, který dle koaliční smlouvy náleží Hlasu, po odchodu Pellegriniho do prezidentského úřadu o něj ale projevil zájem Danko. Směr by s tím souhlasil, na Hlas v tomto ale zatím nezatlačil.

Podle šéfa Hlasu Matúše Šutaje Eštoka ale mocenské změny nelze čekat, dál platí koaliční smlouva a k vyřešení celého sporu by mělo dojít v září. Pozice předsedy parlamentu je neobsazená již od 6. dubna.

V nedělní diskusi televize TA3 Šutaj Eštok také zmínil, že se chystá s koaličními partnery mluvit o chybách, které jednotliví ministři na svých resortech dělají. Opět ale zdůraznil, že každá ze tří stran má zodpovědnost za svá ministerstva.

Tím reagoval nejen na tlaky na Druckera, ale odpovídal tím i na kritiku, které čelí ministryně kultury Šimkovičová nebo ministr spravedlnosti Boris Susko (Směr), za kterým jdou zase opatření v trestní politice či pozastavení výkonu trestu bývalého speciálního prokurátora Dušana Kováčika.

„V minulé vládě se hádali jako psi, proto padli. Lidé chtějí klid a stabilitu. Můžeme mít mezi sebou v koalici výhrady, budeme se o nich ale bavit uvnitř,“ řekl Šutaj Eštok s tím, že jej čeká schůzka šéfů koaličních stran. S Ficem a Dankem se setká koncem měsíce.