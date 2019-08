Slovinsko staví další plot na hranici s Chorvatskem. Má zabránit ilegálním vstupům do země

Slovinsko začalo na své jižní hranici s Chorvatskem stavět další úsek plotu, který má zabránit rostoucímu počtu migrantů v ilegálním vstupu do země. Uvedla to ve čtvrtek agentura Reuters. Slovinská policie za prvních sedm měsíců letošního roku zaregistrovala 7415 migrantů, což je o 56 procent více než ve stejném období loňského roku. Podle Reuters to svědčí o tom, že více lidí se snaží přes Balkán dostat do bohatých západních států.

