Domy obklopené vodou. Slovinští hasiči zvažují, jak znovu utěsnit protrženou hráz na řece Mura

Vojáci a hasiči se nad šestimetrovou průrvou dohadují, jak nejlépe zesílit provizorní utěsnění. Aniž by těžkými stroji přetěžovali zbývající část hráze.

Dobrovolný hasič Bojan říká, že silný proud odnese všechno, ideální by bylo navozit víc těžkých betonových kvádrů. Řešením je slovinskou armádou poskytnutá helikoptéra.

Z Dolnji Bistrici kvůli hrozící záplavě evakuovali téměř 500 lidí. Mezi nimi i Denise, který stojí před domem jeho rodičů – vůbec nejpoškozenějším v celé vesnici. Dům stojí obklopený stojící vodou, písková bariéra selhala. Kolem plave naštípané dříví na podpal a části dětských skluzavek.

„Je to smutné a je to tragédie. Rodiče jsou zdrcení. Ale víte, mohlo to být horší. Mohli jsme přijít o život. Ten dům, to jsou jen věci. A ty si můžeme koupit nové. Nejsou pro nás důležité,“ vysvětluje mladý učitel literatury Denis.

Narovnání toku byla chyba

Vesnice podle něj tušila, co o víkendu může přijít. Dobrovolní hasiči byli dobře připravení a na hrázi drželi hlídku. Ve zlomový okamžik byl na místě i Denis.

„Když se hráz protrhla, stáli jsme s tátou přímo na ní. Kontrolovali jsme výšku hladiny. Jeden hasič opodál začal křičet, že hráz protéká. Viděli jsme malý proud, jako když pustíte vodu ze sprchy. Během pěti minut z toho byla fontána. Pak se hráz zachvěla, protrhla se a my utíkali domů a voda za námi. Bylo to fakt rychlé,“ popisuje událost, která zničila jeho vesnici.

Denis má o vině jasno. Tam, kde dnes řeka Mura teče rovně a má na šířku 80 metrů, byly dřív divoké meandry. Zkroucený tok byl široký až 150 metrů. Pak ho ale v 60. letech narovnali. Byl to člověk, kdo znemožnil vodě přirozeně procházet krajinou i v době silných srážek.

Během vysvětlování se mezi místními šíří informace, že na místo dorazí i slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová. Informaci potvrzují i lidé v čele záchranných prací.

O několik hodin později se zdá, že někde selhala tichá pošta – dorazil prezident – prezident slovinského hasičského záchranného sboru. Práci místních dobrovolníků ocenil. Hráz se podařilo vyztužit. Dál ale panují obavy, aby se bariéra neprotrhla jinde. Vody je všude pořád příliš.