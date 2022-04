Slovinci míří k parlamentním volbám. Průzkumy favorizují stranu současného premiéra Janši

Slovinsko se chystá k parlamentním volbám. V neděli se tam vydá k volebním urnám až 1,5 milionu oprávněných voličů. Vybírat budou z jednadvaceti stran a koalic. Mandát obhajuje slovinský premiér Janez Janša. Toho dlouhodobě za jeho autoritářské politické kroky kritizuje například Evropská unie. Podle předvolebních průzkumů má v těchto volbách opozice šanci vyrovnat se Janšovi a jeho vládní straně Slovinské demokratické straně (SDS). Lublaň 10:50 23. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí Svoboda Robert Golob, kandidát na slovinského premiéra | Foto: Borut Zivulovic | Zdroj: Reuters

Podle předvolebních průzkumů, které dělala agentura Persifal, ztratila SDS od minulých voleb podporu asi tří procent voličů, teď by mohla dostat necelých 22 procent hlasů. Naopak posílila opozice, konkrétně hnutí Svoboda s předsedou Robertem Golobem, by mohla získat něco málo přes 21 procent.

O pozici premiéra a o složení vlády rozhodne to, jaké strany se dostanou do parlamentu. Prezident Slovinska Borut Pahor totiž v únoru řekl, že kandidát, který získá podporu většiny poslanců z devadesátičlenného parlamentu, dostane mandát k sestavení vlády a nemusí to tedy být nutně vítěz voleb.

Strany, které momentálně podporují Janšovu vládu - jsou to Demokratická strana důchodců Slovinska, Národní strana a Naše vlast - se podle průzkumu tentokrát do parlamentu nedostanou. Je tedy poměrně pravděpodobné, že pokud Janša nezíská výrazně větší podporu voličů, než jakou mu teď předvídají průzkumy, nezíská tentokrát mandát k sestavení vlády.

Členové parlamentu jsou voleni na čtyřleté funkční období. Ke vstupu parlamentu musí strana nebo koalice získat alespoň čtyři procenta všech platných hlasů.

Kritika z unie

Evropská unie kritizovala hlavně kroky slovinské vlády proti médiím. Europoslanci dokonce v prosinci přijali rezoluci, ve které vyjadřují obavy o stav nezávislých médií, kritizují v nich také slovní útoky Janeze Janši a dalších politiků na novináře.

Vláda například zastavila financování tiskové agentury ze státních peněz loni v lednu kvůli neshodám ohledně hospodaření i redakční politiky. Agentura tvrdila, že na ni premiér vyvíjí na nátlak, aby o něm podávala pozitivní zprávy. V září pak nejvyšší soud nařídil kabinetu obnovit financování agentury.

Podle letošní zprávy „Národy v tranzici“ nevládní organizace Freedom House za loňský rok Slovinsko zažilo nejstrmější pád demokratických principů ze všech zemí východní Evropy a střední Asie. Freedom House v této každoroční zprávě sleduje demokratický růst zemí bývalého východního bloku včetně bývalého Sovětského svazu a také země bývalé Jugoslávie.

Růst hodnotí na základě faktorů, jako je volební proces, nezávislost médií, nebo korupce. Slovinsko si dlouhodobě drželo vysoký index, spadalo do kategorie konsolidovaná demokracie, ale oproti loňskému roku index klesl o více než desetinu procenta.

Freedom House z poklesu viní právě vládu Janeze Janši, protože mimo jiné vyvinula značný politický a finanční tlak na organizace občanské společnosti, veřejnoprávní média a soudnictví a také Úřad evropského veřejného žalobce.

Současný slovinský premiér Janez Janša | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Janša je na mezinárodní úrovni příznivcem maďarského premiéra Viktora Orbána či bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Velice dobré vztahy udržoval také s bývalým premiérem České republiky Andrejem Babišem z hnutí ANO.

Nejvážnější Janšův soupeř

Hnutí Svoboda je středo-levá strana, která prosazuje liberální a zelené politické kroky. Hnutí je vlastně nástupcem Strany zelených Slovinska. Nový název a novou identitu jí dal právě předseda Robert Golob, kandidát na premiéra.

Golob původně působil jako předseda představenstva energetické společnosti GEN-I.Na sjezdu zelených, kde byl zvolen jako předseda, Goleb vyzdvihl jako klíčový bod politiky klimatickou politiku, dále zdravotní péči a mezigenerační výzvy ve Slovinsku.

Za své spojence hnutí Svoboda považuje koalici středolevých stran KUL. Co se týče mezinárodní politiky, hnutí Svoboda je proevropské, podporuje sankce zavedené proti Moskvě kvůli invazi na Ukrajinu.

Volební místnosti se otevřou v neděli v sedm hodin a uzavřou ve 20 hodin. Výsledky by měly být známé ještě v neděli večer.