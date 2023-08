Povodně strhly ve slovinském Prevalje most, po pěti dnech ho postavil místní podnikatel. Lidé jsou vděční

Velká voda, která se prohnala Slovinskem, strhla mimo jiné most v obci Prevalje na severu země. Od centra tak odřízla na dva tisíce lidí, kteří se ocitli bez možnosti nakoupit nebo dojít si k lékaři. Nový most se tam chystá postavit armáda, ale místní si po pěti dnech poradili sami. Lávku, po které může přejet i sanitka, tam položil místní podnikatel. záplavy ve Slovinsku Prevalje 10:04 10. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Byl to šok. Ani ne tak překvapení, ale šok. Lidé byli v podstatě bezradní a zejména starší lidé nevěděli, jak o ně bude postaráno,“ vzpomíná paní Dorothea na zničení silničního mostu velkou vodou. Najednou byla odstřižená od zbytku města.

Poslechněte si reportáž Ladislava Nováka z města Prevalje, kde velká voda strhla most

Druhou únikovou cestu – dlouhou silnici přes horské svahy – zablokovaly sesuvy půdy. Zhruba 2 tisíce lidí byly odkázány samy na sebe.

„Naštěstí měli lidé nějaké jídlo doma. Jediným větším problémem byla voda. Ze studní nebyla pitná ani po převaření. Teď už naštěstí máme most pro pěší. Trvalo to pět dní. Pátý den večer nám pan Duler postavil provizorní lávku,” říká.

Na první pohled lávka důvěru nevzbuzuje. Vypadá jako jeden 24 metrů dlouhý železný plát přeložený z jednoho břehu na druhý. Ale je pevná.

Obyvatelé Prevalje jsou vděční, že jim podnikatel Duler pět dnů po ničivé povodni postavil nový most | Foto: Ladislav Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Váží 10 tun a unese 300 kilogramů na metr čtvereční. Kdyby to bylo potřeba, může přes ni přejet i sanitka,“ říká skromně, ale s hrdostí Ambrož Duler, majitel firmy na výrobu železných konstrukcí.

„Nápad to byl můj. Nabídl jsem starostovi, že bych mohl postavit most. Zeptal jsem se statika, jakou potřebujeme nosnost, a objednal materiál z nedalekého Celje. Zábradlí jsme vzali z původního mostu. Přes noc jsme to smontovali, svařili. A druhý den jsme lávku otevřeli,“ těší Dulera.

Před lávkou kladka

Před vybudováním mostu dostávali místní zásoby od hasičů pomocí kladky.

„Vždycky jsme zavolali hasičům na druhý břeh. Do téhle zavěšené přepravky naložili zásoby a my si je provazem přitáhli,“ ukazuje Nika za domem jednoduchý systém nad řekou, na kterém několik dní závisely dva tisíce lidí.

Před vybudováním mostu dostávali místní zásoby od hasičů pomocí kladky | Foto: Ladislav Novák | Zdroj: Český rozhlas

Nika a další dvacítka členů rodiny paní Vernekarové sedí na dvoře a odpočívají po celodenním úklidu následků povodní. K večeři mají polévku z kotlíku. Na nouzi si ale nikdo nestěžuje.

„Jsme hodně společenští. Na druhý břeh jsme s přítelem chodili každý den za přáteli. Byli jsme tu úplně odříznutí. Je úžasné, jak rychle tu lávku dokázali postavit,“ má radost Nika.

Po mostě se mezi prvními prošla i slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová. Brzy vedle lávky armáda postaví i provizorní silniční most za pomoci německých inženýrů.

Severoslovinské město Prevalje má ale i další problémy. Po záplavách tam teď chybí rozvod pitné vody. Radnice plánuje vybudovat dočasné vodovodní potrubí. Prozatím jsou pro obyvatele dispozici chemické záchody a mají přibýt i veřejné sprchy.

Velká voda, která se prohnala Slovinskem, poškodila rozvod vody a nechala za sebou nepořádek, který teď místní uklízí | Foto: Ladislav Novák | Zdroj: Český rozhlas