OBRAZEM: ‚Nic nefunguje. Teď musíme všechno uklidit.‘ Slovinsko dál bojuje s povodněmi

Kvůli prudkým dešťům se rozvodnily hlavně horské říčky a řeky. Ničily mosty, zaplavovaly domy i města.

Řada obcí na severu a severovýchodě Slovinska se ocitla pod vodou. V některých okresech poblíž Lublaně byl vyhlášen stav nouze | Foto: Fedja Grulovic | Zdroj: Reuters

„I po dvou bezesných nocích a dnech dál bojujeme. Přišlo nám sem pomáhat hodně dobrovolníků, ale bojujeme. Většina našeho města byla pod vodou. Jsou zničené mosty. Jsme bez pitné vody – ta, kterou jsme měli, je znečištěná,” popisuje Matic Tasič, starosta jednoho z nejvíc postižených měst Prevalje.

Poničen je i dům, kde žil pan Drago. „Mysleli jsme, že náš dům to vydrží, ale v noci se zřítil. Bydlelo nás tam osm, staří, mladí. Příroda se prostě brání,“ říká.

Premiér Robert Golob aktuální povodně označil za nejhorší přírodní neštěstí v dějinách země. Prohlásil to už v sobotu, ještě než se ukázaly pozdější škody.

Přívaly vody totiž o víkendu protrhly i přehradu na řece Mura na severovýchodě Slovinska a poškodily víc než desítku cest a dočasně i hlavní slovinskou dálnici.

V celé zemi musely být evakuovány tisíce lidé. Mnohé z nich ze zasažených oblastí záchranáři evakuovali pomocí člunů nebo vrtulníků.

„Teď musíme všechno uklidit. Nic nefunguje. Nemůžu spát ani jíst. Sice se usmívám, ale v hlavě pořád myslím na tu katastrofu kolem,“ říká majitelka restaurace z obce Nazarie na severovýchodě země.

V mnoha oblastech navíc chybí pitná voda a elektřina. Kromě silnic, mostů a domů je poničená i úroda.

Šest obětí

Záplavy si dosud vyžádaly šest obětí. Tu poslední záchranáři vylovili z řeky Temenica na jihovýchodě Slovinska v neděli večer. Podle serveru N1 se muž nejspíš utopil, když se pokoušel odstranit následky povodně. Jednu oběť záchranáři našli přímo v hlavním městě Lublani, a to na břehu rozvodněné Sávy.

Mezi mrtvými jsou i dva turisté z Nizozemska. Podle slovinských médií je zabil blesk v horách poblíž Kranje.

Češi ve Slovinsku

Češi mezi oběťmi záplav nejsou. Ministerstvo zahraničí v neděli vědělo o několika Češích, kteří ve Slovinsku uvízli v ubytovacím zařízení, byli ale v pořádku.

„Vyčkávají na zprovoznění zavalených nebo podmáčených cest a taky víme, že některý museli z důvodu evakuace nechat svoje auta a věci na horách a do údolí byli evakuováni,“ potvrzuje český velvyslanec ve Slovinsku Juraj Chmiel.

„Víme, že se několik našich turistů nehlásilo rodinám, tak jsme prostřednictví ministerstva zahraničních věcí informovali slovinskou policii, toto už je vyřešeno,“ doplňuje.

Chmiel radí Čechům cestujícím do Slovinska opatrnost. Turisté by se podle něj měli vyhýbat okolí vodních toků a především by měli respektovat pokyny slovinských úřadů. Dál by si před cestou měli zjistit, jaká je aktuální situace přímo v jejich destinaci.

V souvislosti s nepříznivým počasím úřady evidují zatím šest obětí | Foto: Borut Zivulovic | Zdroj: Reuters

Před cestami do Slovinska varuje i publicista Michal Lamprecht, který žije v Lublani. „Pokud máte naplánovanou cestu a můžete ji odložit, tak to v každém případě udělejte. Protože hodně těch turistických míst, která mají i čeští občané tady ve Slovinsku v oblibě, tak se nachází právě v horách podél toků,“ doporučuje.

Podle něj je ale například v Lublani nebo v přímořských oblastech situace o poznání klidnější.

Bleskové záplavy hlásí taky sousední Rakousko. Podle agentury AP muselo ve spolkové zemi Korutany asi 80 lidí dočasně opustit své domovy. Sesuvy půdy tam zničily několik domů. Povodně jsou aktuálně i v Chorvatsku.