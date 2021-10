Exponáty z výstavy Sluneční králové se vrátily domů. Egypťané pečlivě kontrolovali, zda nejsou poškozené

„Porovnávali jsme stav exponátů před cestou mimo Egypt se stavem po jejich návratu. Naštěstí je všechno v pořádku, na žádné problémy jsme nenarazili,“ říká pro Radiožurnál Íd Mirtáh, konzervátor Egyptského muzea v Káhiře, který se na ohledání předmětů se osobně podílel.

Podle zástupců české strany se ale Egypťané snažili nějaký ten škrábanec přeci jen najít. A kdo hledá, najde. Případné škody jsou pak záležitostí pro pojišťovnu. „Dokončili jsme přejímku tady ve starém Egyptském muzeu. Ještě nás ale čeká zkontrolovat čtrnáct exponátů, které se vrátí rovnou do nového Velkého egyptského muzea v Gíze,“ doplňuje Íd Mirtáh.

Přípravy na přepravu předmětů z Káhiry do Prahy zabraly zhruba rok, podotýká Stefan Behnke, zástupce specializované firmy Hasenkamp, která přepravu realizovala.

„Vzhledem ke své citlivosti se přepravují zásadně letecky. Exponáty letěly běžným nákladním letem Lufthansy z Káhiry do Frankfurtu. Z Frankfurtu pak pokračovaly do Prahy naším zvláštním kamionem v doprovodu bezpečnostní služby a policie. A teď, po skončení výstavy, putovaly stejným způsobem zpátky.“

Behnke je projektovým ředitelem a v Egyptě není poprvé. „Tuhle práci dělám už 25 let. A každá další zásilka je novým dobrodružstvím. Baví mě to. Zásilka do Česka byla z těch menších, vážila tři nebo čtyři tuny. Před několika dny jsme ale odváželi dvacetitunovou sbírku do Houstonu.“

Cesta tisíců kilometrů

Předměty nevyčíslitelné hodnoty Egypťanům fyzicky vrací Pavel Onderka, kurátor egyptské a núbijské sbírky Národního muzea. V sále číslo 14 starého Egyptského muzea na Tahríru ještě stojí několik beden, které přivezla přepravní společnost. „Dnešek je věnovaný návratu exponátů do jejich původního umístění, tedy do vitrín,“ přibližuje.

Zodpovědnost za takto cenné exponáty je obrovská. Bude pro něj úlevou, až bude vše v pořádku vrácené?

„Bude to samozřejmě velká úleva. Cesta byla velmi náročná. Ty předměty - ať už po zemi, nebo letadlem - urazily tisíce kilometrů. Pracovali jsme tu ve dvou komisích, bylo tu zhruba 25 lidí z české i egyptské strany.“

Kolik exponátů z Egypta bylo zapůjčeno na výstavu? „Z různých institucí pod egyptským ministrem turismu a starožitností bylo zapůjčeno 90 předmětů, od malých amuletů až po velké sochy. Výstava Sluneční králové byla v Praze otevřená po dobu 13 měsíců, a přes ty všechny překážky, které covidová doba přinesla, tak byl počet návštěvníků opravdu slušný.“

Staré Egyptské muzeum na náměstí Tahrír už se po covidové odmlce začíná znovu plnit turisty. Otázka je, na jako dlouho. Koncem roku by se konečně mělo otevřít nové Velké egyptské muzeum v Gíze, a očekává se, že přetáhne drtivou většinu zahraničních návštěvníků.