‚Slyšení je proto, že jsem už Erdogana několikrát porazil.‘ V Turecku začal proces s opozičním lídrem
Ve věznici v Silivri nedaleko Istanbulu v pátek začal proces, v němž je bývalý starosta Istanbulu a přední opoziční lídr Ekrem Imamoglu obžalován z padělání úředních dokumentů. Kauza se týká jeho vysokoškolského vzdělání, které je v Turecku podmínkou pro kandidaturu na prezidenta. Imamoglu, který je od letošního března ve vězení kvůli obvinění z korupce, v pátek proces podle agentury Bianet označil za politicky motivovaný.
Podle AFP jde o součást tažení režimu vůči Lidové republikánské straně (CHP), jejímž je Imamoglu členem. Do věznice Silivri v pátek dorazil i šéf této největší opoziční strany Özgür Özel, jehož by v pondělí mohl soud v Ankaře sesadit se zdůvodněním, že jeho zvolení v roce 2023 provázely nesrovnalosti.
Imamoglu sedí už tři měsíce ve vazbě a protesty slábnou. Kam se Turecko během čtvrt roku posunulo?
Číst článek
„Vím, že našemu národu je zcela jasné, že toto slyšení bylo zorganizováno a připraveno proto, že on věděl a viděl, že jsem proti němu vyhrál několikery volby a že vyhraji i ty další,“ řekl v pátek ve své obhajovací řeči Imamoglu s odkazem na prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a jeho Stranu spravedlnosti a rozvoje (AKP).
Imamoglu byl letos v březnu spolu s desítkami dalších lidí zatčen krátce předtím, než ho CHP podle očekávání nominovala jako kandidáta do příštích prezidentských voleb. Jeho zatčení vyvolalo v Turecku největší protivládní protesty za deset let.
Také když v pátek Imamoglu vstoupil do soudní síně, jeho příznivci jásali a tleskali, napsala agentura DPA. Zahájení procesu podle serveru BBC sledovala i Imamogluova manželka, syn, sestra a otec. Prokuratura požaduje pro exstarostu Istanbulu za padělání úředních dokumentů až osm let a devět měsíců vězení.
‚Politicky motivovaný akt.‘ Turecký soud obvinil majitele televizního kanálu blízkého opozici
Číst článek
Vysokoškolský diplom získal Imamoglu v roce 1994 na Istanbulské univerzitě, která mu ho letos v březnu odebrala se zdůvodněním, že se na tuto školu v roce 1990 dostal neoprávněně.
Nastoupil na ni přechodem z univerzity Girne American University (GAÜ) ze Severního Kypru, stejně jako několik desítek dalších studentů. I jim Istanbulská univerzita diplomy odebrala, což Imamoglu označil za nezákonné. Obžaloba argumentuje mimo jiné tím, že GAÜ byla v Turecku uznána za univerzitu až v roce 1993.
Výzva k demonstracím
Agentura AFP v pátek napsala, že soud v Ankaře by mohl v pondělí zneplatnit kvůli procedurálním nesrovnalostem výsledky kongresu CHP z listopadu 2023, na němž byl zvolen předsedou Özgür Özel a nahradit ho správcem.
Turecký opozičník a istanbulský starosta Imamoglu skončil ve vazbě. Lidé se obávají o demokracii v zemi
Číst článek
Už minulý týden istanbulský soud odvolal šéfa stranické organizace CHP v největším tureckém městě Özgüra Çelika a dalších 195 členů vedení istanbulské pobočky poté, co zrušil výsledky provinčního kongresu CHP z roku 2023 kvůli údajné korupci.
Özel už avizoval, že ústřední vedení CHP se funkcí nevzdá a vyzval Turky, aby vyšli demonstrovat proti takovému soudnímu rozhodnutí. Strana už také pro jistotu svolala na 21. září mimořádný kongres, na němž by měl být Özel v jejím čele potvrzen.
Starosta v Istanbulu
Imamoglu byl starostou Istanbulu od roku 2019, kdy po dvou desetiletích sebral Erdoganově vládní straně vedení tohoto města s asi 15 miliony obyvatel. Ústřední volební komise se tomu tehdy snažila zabránit anulováním voleb.
Imamoglu ale zvítězil i v opakovaném hlasování a anulování označil za hloupé a poškozující mezinárodní pověst země. Za to byl v roce 2022 odsouzen kvůli urážce volební komise k téměř třem letům vězení a zákazu výkonu volených funkcí; verdikt ale zatím není pravomocný.
Silivri’de açıklama yapıyorum. https://t.co/VQY6WzBL4N— Özgür Özel (@eczozgurozel) September 12, 2025