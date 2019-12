Touha po penězích a výjimečná naivita. S reportérem Smatanou o příběhu českého penzisty-pašeráka

Hongkong| 23. 1. 2018 |Ľubomír Smatana, David Jakš |Zprávy ze světa

Za pašování drog poslal soud v Hongkongu na 27 let do vězení téměř sedmdesátiletého Čecha. Penzista podle policie převážel do země zásilku kokainu z Jižní Ameriky.