Pokud by byl Fico znovu u moci, Slovensko si vezme a už ho nikdy nevydá, uvažuje novinář Bárdy

Na Slovensku vrcholí předvolební kampaň a preference Smeru stále rostou. Podle průzkumů je mezi prvními dvěma stranami rozdíl pouhý jeden procentní bod. O výsledcích ani budoucím premiérovi přesto stále není rozhodnuto. „Robert Fico teoreticky stále ještě může vyhrát volby, ale je stále méně pravděpodobné, že se stane premiérem," myslí si Peter Bárdy, šéfredaktor zpravodajského serveru Aktuality.sk.

„Strany, které by s Ficem šly teoreticky do povolební spolupráce, by mohly mít problém s tím, aby byl členem vlády. Je to člověk, který příliš nespojuje, ale spíš rozděluje,“ dodává Bárdy v Osobnosti Plus. Jeho případnými koaličními partnery by podle něj mohly být Hlas či Slovenská národná strana.

Je však možnost, že by se Fico vzdal postu premiéra jen proto, aby Smer mohl vytvořit vládu. „Robert Fico je velký politický pragmatik. On je skutečně homo politicus,“ popisuje šéfredaktor.

„Uvědomuje si, že moc může získat i jiným způsobem. Nebude přímo v exekutivě, ale v koaliční radě, která má na Slovensku velmi silnou agendu a velmi silné postavení. Někdy silnější než samotná vláda.“

Slováci vs. dezinformace

Kontroverzní, ale zároveň velmi efektivní je i předvolební kampaň Smeru. „Kampaň pracuje s nejnižšími pudy. Je to o zlosti, hněvu, pomstě. Mnoho lidí na Slovensku je nesmírně frustrovaných, další uvěřili propagandě, zejména té prokremelské,“ vysvětluje.

Vyhraněné názory jsou přitom vlastní lidem bez ohledu na věk. „Slovensko je velmi citlivé na dezinformační kampaně a mnoho Slováků jim rychle uvěří,“ upozorňuje Bárdy a varuje, že Ficovo působení a názory by mohly přispět k proměně myšlení společnosti.

„Každým rokem přibývá lidí, kteří v průzkumech tvrdí, že se necítí být Evropany, že by chtěli vystoupit z Unie i NATO. Takže obrat se děje a Robert Fico tomu výrazně přispívá,“ dokládá.

Pokud by se stal premiérem, nezmění se jen nastavení společnosti, ale také politické kultury.

„Robert Fico umí ukradnout stát, už to udělal. Předpokládám, že kdyby se to mělo zopakovat a byl by znovu u moci, tak stát ukradne znovu a udělá všechno pro to, aby ho už nikdy nemusel vydat,“ předpokládá Bárdy a dodává, že Ficovou motivací je pomsta.

Exodus mozků

Změn by se proto nejspíše dočkala státní prokuratura i vyšetřovatelé, kteří prověřovali jeho obvinění. Jiný přístup by zřejmě zavedl i ke státnímu rozpočtu.

„Fico je populista a bude rozdávat. Nemyslím si, že v případném období jeho vlády by se radikálně snížila životní úroveň Slovenska, spíš by to byl velký tlak na státní kasu. Obávám se, že fiskální politika státu by explodovala,“ odhaduje.

Nebezpečí jeho působení tkví rovněž v tom, že nepřipouští žádnou zpětnou vazbu. Jakékoliv výtky se otočí proti kritikovi samotnému, vidět je to hlavně na sociálních sítích, kde jsou jakékoliv připomínky umlčeny vlnou nenávistných komentářů. Největší obavy z Ficova zvolení má proto slovenská inteligence.

„Předpokládám, že by Ficova vláda by mohla přinést jistý ,exodus mozků‘ a firem ze Slovenska směrem do České republiky nebo jiných států směrem na Západ. Už se to pomalu děje, spousta lidí už má připravené inzeráty na prodej nemovitostí, zavírají nebo prodávají firmy s tím, že se bojí o budoucnost Slovenska,“ upozorňuje.

Pro mnoho lidí je proto těžko pochopitelné rozhodnutí Zuzany Čaputové nekandidovat v dalších prezidentských volbách. Považují tento krok za projev slabosti. Podle Bárdyho se ale jedná o zcela legitimní a pochopitelné rozhodnutí.

„Prezidentka Čaputová udělala pro demokracii na Slovensku víc než 99 procent obyvatel státu. A pokud si chceme demokracii na Slovensku uchránit, neměli bychom se vázat na jednoho člověka, ale měl by každý z nás, kdo o demokracii hovoří jako o systému, ve kterém chce žít, udělat něco pro to, abychom ji měli,“ uzavírá.

