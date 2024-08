Smetana: Rusové u Pokrovsku? Pro Kyjev problém, možná město padne a útok v Kursku se nevyplatí

Ukrajina má za sebou jeden z nejsilnějších ruských útoků od začátku války. Nejspíš to souvisí s její vlastní ofenzivou v ruské Kurské oblasti, kam se snažila přesměrovat i ruské síly. Místo toho Rusové pokračují v tažení na Pokrovsk. „Jde asi o nejohroženější úsek fronty a dobytí tohoto města by mělo strategické implikace,“ hodnotí pro Český rozhlas Plus Michal Smetana z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Kursk 16:47 27. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Svým způsobem se teď snaží Kreml demonstrovat svoji schopnost přebírat iniciativu, ukázat, že mu tato situace není lhostejná a že je schopen velmi tvrdě odpovědět na jakoukoliv takovou akci,“ říká Smetana. | Foto: Diego Herrera Carcedo | Zdroj: Profimedia / Anadolu Agency / ABACAPRESS.COM

Jak si vysvětlujete aktuální ruský útok na Ukrajinu? Podle ukrajinských zdrojů je nejrozsáhlejší od začátku války. Sledoval útok politické cíle a souvisel se sobotním Dnem nezávislosti Ukrajiny? Byla to reakce na ukrajinský vpád do ruských příhraničních oblastí? Anebo bylo cílem poničit infrastrukturu?

Obojí. Tyto útoky by se v každém případě odehrávaly i bez ukrajinské ofenzivy v Kurské oblasti.

Je to jeden z pilířů ruské strategie – snažit se průběžně ničit už tak velmi poničenou ukrajinskou energetickou infrastrukturu a dostat ji do stavu, že v zimě bude mít značné problémy. Ukrajina pak bude muset importovat velké množství energie z Evropské unie, bude to pro ni velmi nákladné a pro civilisty složité.

Samozřejmě se od toho nedá úplně odpárat ani symbolika a politická úroveň. To, že aktuálně vidíme v mnoha ohledech úspěšnou ukrajinskou ofenzivu do hloubky ruského území, to je bezprecedentní.

Mnohokrát zaznělo, že je to první taková operace od konce druhé světové války. Pro Kreml se jedná o politicky velmi bolestnou věc.

Svým způsobem se teď snaží Kreml demonstrovat svoji schopnost přebírat iniciativu, ukázat, že mu tato situace není lhostejná a že je schopen velmi tvrdě odpovědět na jakoukoliv takovou akci.

Ukrajina zase útočí na ruské rafinerie a podobné objekty, slibuje silnější odvetu. Může to mít za účinek zpomalení dodávek vojenského materiálu na frontu?

To je určitě jeden z důvodů, proč to Ukrajina dělá. Tedy zaměřit se na logistické cíle, které komplikují zásobování ruských jednotek a ztěžují tak ruskou ofenzivu.

Cílem byly třeba letiště, což zase komplikuje ruskou schopnost vzlétávat s letadly, využívat je pro klouzavé pumy, pro odpalování raket s plochou dráhou doletu... To vše je důležité.

Mimo jiné i proto Ukrajina velmi naléhá na Západ, aby uvolnil některé své restrikce a umožnil Ukrajině ještě efektivněji cílit do hloubky ruského území pomocí raket dlouhého doletu.

Prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval právě v souvislosti s útokem partnery Ukrajiny, aby splnili to, na čem se domluvili ohledně systémů protivzdušné obrany a raket pro tyto systémy.

To znamená, že se tyto dodávky zpožďují? I když Spojené státy vyhlásily další balík vojenské pomoci?

Především jich není dost. Jedna věc je zpožďování. Samozřejmě to, že se Spojené státy opět začaly Ukrajině dodávat vojenskou pomoc letos na jaře, je velmi důležité. Situace by pro Kyjev byla mnohem horší, kdyby se to nestalo.

Ale obecně platí, že Ukrajina má těchto systémů nedostatek a ještě větší nedostatek je munice. Je to západní munice, kterou Ukrajina není schopná produkovat sama, to znamená, že je plně závislá na dodávkách od západních států.

Jenže na Západě této munice ani těchto systémů prostě není dost. A spousta států v rámci svých vlastních bezpečnostních strategií si chce nechat některé kapacity pro sebe.

Což pro Ukrajinu znamená velký problém, protože ruské raketové útoky jsou výrazně rozsáhlejší, než jsou dlouhodobě možné kapacity Ukrajiny. Pro Rusko je snazší produkovat munici do svých útočných systémů než pro Ukrajinu získávat munici do těch defenzivních.

Padne Pokrovsk?

Ještě k situaci na linii dotyku. Ukrajinská poslankyně a členka výboru pro národní bezpečnost, obranu a zpravodajství Maryna Bezuhla varovala, že už v blízké budoucnosti může padnout klíčové město Pokrovsk v Doněcké oblasti. Jak se vyvíjejí boje tam?

To je pro Ukrajinu asi nejkritičtější úsek fronty. Znamená to velký problém. Rusko tam i za cenu velkých ztrát postupuje směrem k městu a nachází se od něj pouhých několik jednotek kilometrů.

Neznamená to úplně, že by město mělo padnout v příštích dnech. Ukrajina tam má poměrně solidní obranu. A může to být pro Rusko ještě velmi náročné. Ale platí, že jde asi o nejohroženější úsek fronty a dobytí tohoto města by skutečně mělo strategické implikace.

Neznamená to, že by Ukrajina prohrála válku nebo ztratila zbytek Donbasu. Ale znamenalo by to, že by další ofenzivní akce na Donbasu byly pro Rusko výrazně snazší a výrazně efektivnější.

Nebyla v tomhle světle zásadní chyba ukrajinská ofenziva v Kurské oblasti? Zatímco Ukrajinci museli ke Kursku stáhnout část svých nelepších jednotek, tak Rusové nic takového nemuseli udělat, aby to zpomalilo jejich postup v hlavním směru na Pokrovsk.

To se může určitě ukázat. Já jsem na jednu stranu vždy chválil to, jakým způsobem byla Ukrajina schopna tu operaci provést, jak byla velmi efektivní, jak rychle postupovala. Ale na druhou stranu jsem vždy dodával, že tam jsou určitá rizika.

Tato operace může být úspěšná právě proto, že se Ukrajina jít do rizika a překvapit Rusko. Ale taky se může stát, že to mohla být do nějaké míry miskalkulace, že to neodlákalo důležité ruské jednotky od klíčových úseků fronty, jako byl právě směr na Pokrovsk. A že pak byl postup pro Rusko na některých úsecích ještě rychlejší a efektivnější.

To se teprve ukáže. Ale rozhodně platí, že Rusko z tohoto klíčového úseku fronty neodvedlo velké množství jednotek a nadále v něm postupuje. A to pro Ukrajinu znamená značný problém.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v audiu v úvodu článku.