Tureček: Zavahrí byl spojován s teroristickými útoky od roku 1998. Jeho smrt Al-Káidu zásadně neoslabí

Při americké protiteroristické operaci v Afghánistánu byl v neděli pomocí bezpilotního letounu zabít jednasedmdesátiletý lídr teroristické skupiny Al-Káida Ajmán Zavahrí. Potvrdil to americký prezident Joe Biden. „Smrt Zavahrího není pro Al-Káidu zásadním oslabením. Tálibán mohl dát tichý souhlas s jeho eliminací," říká v rozhovoru pro Radiožurnál Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha. Rozhovor Praha 13:56 2. srpna 2022

Islamističtí bojovníci v Idlíbu, květen 2015. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

O Al-Káidě se v poslední době zase tak moc nepsalo a nemluvilo, jak aktivní je a jak citelným zásahem do jejího fungování je zabití Ajmána Zavahrího?

Tak Al-Káidu v poslední dekádě ohrožoval Islámský stát, který mezitím nastoupil na scénu jako konkurenční organizace. Celá řada různých regionálních nebo lokálních vůdců a oddílů a operativců Al-Káidy v desítkách převážně muslimských zemí světa přešla k Islámskému státu. Takže to si myslím, že bylo zásadní oslabení pro Al-Káidu ze strany ideových konkurentů. Teď je pochopitelně otázkou, do jaké míry ji může oslabit ještě více smrt nominálního vůdce, tedy Ajmána Zavahrího.

Břetislav Tureček | Foto: Lenka Kabrhelová | Zdroj: Český rozhlas

Osobně si myslím, že tak zásadní to není. Protože stejně jako Usáma bin Ládin před lety, když byl zabit v Pákistánu, tak v posledních letech svého života jeho okolí věnovalo hlavní pozornost jeho přežití, jeho ochraně, jeho utajení. Podobné to bylo v případě Zavahrího. On nebyl operativcem, který by řídil Al-Káidu ve světě, možná jí dával nějaké renomé a vydával jménem Al-Káidy nějaká prohlášení, o tom není sporu. Ale není to tak, že teď byla u jaksi useknuta hlava Al-Káidy a tato organizace bude paralyzována nebo zcela zmizí.

Nehrozí naopak, že to zabití šéfa Al-Káidy vyprovokuje islámské teroristy k větší aktivitě a k více útokům?

Nemyslím si. Spíš můžeme být svědky toho, že některé útoky nebo pokusy o útoky budou připsány nebo budou popisovány právě jako odplata za zabití Zavahrího. Ale to bylo i v minulosti. Zkrátka může to inspirovat nějaké nové útoky, to bezesporu. Ale zároveň některé útoky nebo aktivity, které by stejně proběhly, tak budou nově pojmenovány jako odveta za zabití Zavahrího. I to se může stát.

Původně egyptský lékař

Ajmán Zavahrí se narodil před 71 lety v roce 1951 na bohatém předměstí Káhiry. Sám vystudoval medicínu. Kdy a jak se z něj stal terorista?

To je zajímavý zajímavý proces, kterým prošla celá řada lidí, často třeba spíše i ze sekulárního prostředí, kteří vlastně byli hodně zformování tím, že vyrůstali v autoritářských sekulárních režimech. Když se Zavahrí narodil, tak rok poté egyptští důstojníci svrhli monarchii a nastolili sekulární levicový režim, který pak vydržel dlouhé dekády.

„Zcela typicky v 80. letech se sešel s Usámou bin Ládinem a celou řadou dalších těchto extrémistů z Pákistánu, kde mimo jiné i za peníze CIA se podílel na boji proti Sovětům v sousedním Afghánistánu. “ Břetislav Tureček (vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha )

Tímto procesem procházel dlouhodobě a potom zcela typicky v 80. letech se sešel s Usámou bin Ládinem a celou řadou dalších těchto extrémistů z Pákistánu, kde mimo jiné i za peníze CIA se podílel na boji proti Sovětům v sousedním Afghánistánu. Jako lékař se tam Zavahrí podílel na léčení Mudžáhidů, těch bojovníků svaté války, jak to bylo tehdy pozitivně na západě vykreslováno, protože to byl boj proti komunistické sovětské říši zla, jak říkal Ronald Reagan.

Já už jsem citoval slova amerického prezidenta o tom, že Zavahrí měl na svědomí vraždy Američanů. Co všechno měl na svědomí?

To je otázka. Bylo by zajímavé, kdyby se k tomuto vyjadřovali právníci, protože my víme, že to jsou věci, které musí přece projít nějakým soudním procesem. Ve chvíli, kdy je tento člověk takto zabit, tak žádný proces neproběhl. Bavíme se tedy jenom o silných indiciích, o nějakých silných podezřeních.

Některá z nich se třeba týkají útoků na americké ambasády v Keni a v Tanzanii v roce 1998. Byly to jedny z prvních útoků Al-Káidy a říká se, že Zavahrí byl jedním z ideových strůjců těchto teroristických operací. Potom je samozřejmě spojován i se samotným 11. zářím, tedy útoky přímo ve Spojených státech v roce 2001. V roce 2000, myslím, byl útok na americkou loď USS Cole, vojenskou loď u břehů Jemenu. Takže s těmi hlavními útoky proti americkým zájmům na Blízkém východě, ale později i jinde, je bez jasných důkazů Zavahrí spojován.

Pomoc Tálibánu?

Ten americký dron zabil šéfa Al-Káidy v Kábulu. Podle amerických médií dokonce na balkonu domu, který patří vlivnému poradci afghánského ministra vnitra. Dá se z toho usuzovat, že Tálibán a vlastně vedení Afghánistánu vědělo o tom, že tam je a že mu vlastně chtěli pomoci?

Že tam je, o tom bych nepochyboval. Že mu chtěli pomoci, by, si myslím, že zasloužilo pořádnou analýzu. Dokonce bych nevylučoval, že Tálibán se mohl podílet, respektive dát tichý souhlas s jeho eliminací. Když se takto ptáme na afghánský Tálibán, tak bychom se museli ptát i na toho Usámu bin Ládina v Pákistánu, což je spojenecká země USA. Jak to, že se tam řadu let schovával? Věděli o tom pákistánské špičky nebo nikoliv anebo diskrétně dali souhlas, nebo pomohli Američanům Usámu zlikvidovat? Podobné otázky, myslím, teď přijdou i v případě tomto, byť samozřejmě na první dobrou se nabízí teorie, že holt Tálibán dál spolupracoval s Al-Káidou.

Ale upřímně řečeno, co měl Tálibán s těmito lidmi dělat? Oni se tam přece někde schovávají, to přece víme. Teď jde jenom o to, jestli je třeba podporoval nebo jestli je dál nechal působit, anebo jestli tam nechal prostě Zavahrího i třeba v podstatě pod dozorem dožít a přitom tálibánci zamezili tomu, aby dál vedl nějaké teroristické aktivity. To jsou všechno nuance, které se možná ukážou a možná nikoliv.

Já se ptám i proto, že samozřejmě před dvěma lety Tálibán se Spojenými státy podepsal dohodu. Součástí té dohody bylo, že nebude podporovat Al-Káidu. Může to tedy být porušení té dohody a může to mít nějaké bezprostřední následky na vztahy mezi Spojenými státy a Afghánistánem?

Americký ministr zahraničí řekl jasně, že to porušení dohody bylo. Ale to může být rétorika, to může být propaganda. A znovu říkám, ono to může být i krytí pro Tálibán, že třeba někdo z nitra Tálibánu ve snaze konečně vylepšit vztahy s Amerikou, uvolnit miliardy dolarů, které Američané tálibánské mu režimu vlastně zablokoval i v zahraničí, tak mohli tímto způsobem dát Zavahrího Američanům k dispozici a možná také ne. Opravdu jenom spekulujeme, ale vím, k čemu se tálibánci zavázali, že neumožní, aby z afghánského území dál byly vyvíjeny teroristické aktivity. Ale to, že tam jednasedmdesátiletý Zavahrí žil, nemusí nutně být v rozporu s touto dohodou.