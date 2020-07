Nové záznamy z kamer. ‚Přestaň křičet, to spotřebuje moc kyslíku,‘ řekl policista umírajícímu Floydovi

Přepisy záznamu z kamer na uniformách dnes už bývalých policistů dokumentují poslední minuty života George Floyda. Ten před smrtí mnohokrát opakoval, že nemůže dýchat. Policista, který mu klečel na krku, na to odpověděl, ať tedy přestane mluvit, protože to spotřebuje hodně kyslíku. Soudu přepis poskytl obhájce jednoho ze čtyř obviněných policistů, píše server BBC. Washington 14:10 9. 7. 2020 (Aktualizováno: 14:54 9. 7. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Derek Chauvin, Tou Thao, J. Alexander Kueng a Thomas Lane. Čtveřice dnes již bývalých policistů, kteří byli u zásahu proti Afroameričanovi Georgi Floydovi. Chauvin je obviněn z vraždy, ostatní čelí obvinění z napomáhání vraždě | Zdroj: Reuters

Doposud zveřejněné informace o policejním zásahu a zatčení 46letého Afroameričana se opíraly hlavně o videozáznamy, které ve městě Minneapolis pořídili kolemjdoucí, kteří zatýkání viděli na vlastní oči.

Všichni čtyři policisté, kteří se na zadržení George Floyda podíleli, byli propuštěni ze služby a zatčeni. Derek Chavin, který mu klečel na krku, čelí několika obviněním včetně vraždy druhého stupně. Thomas Lane, J. Alexander Kueng a Tou Thao jsou obviněni z napomáhání vraždě.

Přepis z doby zatčení byl zveřejněn ve čtvrtek, když Lanův právní zástupce požádal, aby proti němu byla stažena obvinění, vysvětluje server BBC.

Nové záznamy tak ukazují, že Floyd více než dvacetkrát opakoval, že nemůže dýchat. V jednu chvíli dokonce řekl „Vždyť mě zabiješ, člověče“.

Z přepisu vyplývá, že Floyd od začátku s policisty kooperoval, několikrát se jim omlouval, když přistoupili k jeho autu před obchodem, kde se pokoušel koupit si cigarety. Prodavač měl tehdy podezření, že se snažil platit padělanou bankovkou, a proto policii zavolal.

Část přepisu záznamu z kamer na uniformách policistů George Floyd: Omlouvám se, omlouvám se! Lane: Chci vidět tvoje ruce! George Floyd: Prosím, strážníku. Lane: Obě ruce. George Floyd: Nic jsem neudělal. Lane: Zvedni svoje za***ný ruce nahoru. Chci vidět i druhou ruku. Shawanda Hillová: Nech ho, ať vidí tvojí druhou ruku. George Floyd: Dobře. Ale co jsem udělal? Co jsme udělali strážníku? Lane: Polož ruce támhle. Polož svoje za***ný ruce támhle. Pane bože, nech svoje za***ný ruce na volantu. George Floyd: Byl jsem střelený. Lane: Nech svoje za***ný ruce na volantu. George Floyd: Ano, pane. Omlouvám se, strážníku. Lane: Dej tu nohu zpátky dovnitř. George Floyd: Omlouvám se, moc mě to mrzí. Já, já už jsem byl jednou přesně takhle postřelen, strážníku, dřív. Lane: Dobře. Ale když řeknu, že chci vidět tvoje ruce, musíš zvednout svoje za***ný ruce. George Floyd: Je mi to moc líto, strážníku. Sakra. Lane: Ruce na vrch hlavy. Ruce na vrch hlavy. Vystup z vozidla a odstup ode mě, jasný? George Floyd: Ano, pane. Lane: Vystup a otoč se. Vystup a otoč se. George Floyd: Pane strážníku, prosím, nezastřelte mě. Prosím, člověče. Lane: Nezastřelím tě, chlape.

„ Mami, miluju tě “

Jak plyne z přepisu, Lane asi desetkrát žádá Floyda, ať ukáže své ruce, než mu nařídí, aby vystoupil z auta. V odpovědi na jeden z požadavků Floyd říká, že už byl přesně tak jednou střelen, ačkoliv není jasné, o čem konkrétně mluví.

Když Floyd vystupuje z auta, opakovaně policisty prosí, aby po něm nestříleli, a říká, že nic neudělal.

Policisté mu následně nasadí pouta a položí ho na kapotu vozu. Floyd se chová velmi neklidně. Když se ho policista zeptá, proč se chová tak zvláštně, jestli pil nebo bral drogy, Floyd odpoví, že má jen strach.

Několikrát během policejního zásahu zdůraznil, že trpí klaustrofobií a že se bojí a nechce proto sedět vzadu v policejním autě spoutaný. Prosil policisty, aby mu aspoň pootevřeli okno a i na jejich opakovanou výzvu do policejního auta nenastoupil.

Policie se ho chvíli neúspěšně snaží do auta dostat, až to nakonec vzdá a přitlačí ho na zem, kde ho drží až do příjezdu sanitky.

Floyd několikrát volá svou matku, která – jak se sám při zatykání zmínil – nedávno zemřela. „Nemůžu tomu uvěřit. Mami, miluju tě. Řekni dětem, že je miluju, jsem mrtvý muž,“ říká Floyd.

„Je se mnou konec, je se mnou konec. Trpím klaustrofobií. Bolí mě břicho, bolí mě krk, všechno mě bolí. Potřebuju vodu nebo něco, prosím. Prosím! Nemůžu dýchat, strážníku.“

„Tak přestaň mluvit a křičet. To spotřebuje strašně kyslíku,“ odpovídá na Floydovy prosby Chauvin.

V jeden okamžik, kdy Floyd říká, že nemůže dýchat, se Lane ptá Chauvina, který Afroameričanovi klečel na krku, jestli by ho neměli otočit na stranu.

„Zůstane tak, jak ho máme,“ odpovídá Chauvin.

Floydova smrt v květnu spustila vlnu masových protestů proti rasismu a policejní brutalitě nejen ve Spojených státech, ale i v mnoha dalších zemích.