Britové věděli, že ta zpráva jednou přijde, ale stejně na její smrt nebyli připraveni, říká zpravodaj

Ve věku 96 let ve čtvrtek zemřela britská královna Alžběta II., oznámil Buckinghamský palác, na kterém byla spuštěna vlajka. Šlo o nejdéle vládnoucí panovnici v britských dějinách. Z Londýna přináší nejčerstvější informace speciální zpravodaj Radiožurnálu Jaromír Marek. Londýn 21:34 8. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve Spojeném království skončila bez přehánění jedna dlouhá éra, zemřela nejdéle vládnoucí panovnice v historii země | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

Zvláštní zpravodaj Radiožurnálu v Londýně Jaromír Marek, který je s dalšími stovkami a možná až tisíci lidmi před Buckinghamským palácem popisuje atmosféru Londýna bezprostředně po smrti Alžběty II.

Jaké jsou první reakce na smrt královny?

Informace se šíří nejenom kolem paláce ale šíří se i celou Británií. Britové samozřejmě věděli, že dříve nebo později taková zpráva přijde, ale lidé na ni nejsou úplně připraveni.

Zemřela královna Alžběta II. Nejdéle vládnoucí britské panovnici bylo 96 let Číst článek

Faktem je, že královna Alžběta II. se těšila obrovskému respektu, obrovské úctě a obrovské oblibě. Pro několik generací to byla naprostá jistota, protože generace se narodily, prožili svůj život a často zemřely v době, kdy královna byla stále na trůnu.

Na zámek Balmoral se sjížděla celé odpoledne královská rodina. Kdo s královnou v jejích posledních chvílích byl a kdo nebyl?

To jsou věci, které můžeme jenom odhadovat z kusých informací, které přicházeli během dne. Zcela určitě tam byl její nejstarší syn a nástupce trůnu princ Charles s manželkou Camillou. Dále tam byly tam její děti, byla tam princezna Anna.

Není jisté, jestli už tam dorazil princ Andrew, ale byl tam princ William. Jeho manželka zůstala v Londýně, protože se stará o jejich děti, které teď nově nastoupily do školy.

Určitě tam ale nestihl dorazit její další vnuk, princ Harry s manželkou Meghan. Byli na cestě z Německa, ale vzhledem k tomu, že to bylo opravdu velmi rychlé, tak už do Balmoralu nedorazili, protože ono i z Londýna je to docela složitá, komplikovaná cesta.

Jak dlouho zůstane trůn uvolněný?

Je rozhodnuto, že nástupcem bude princ Charles, ale kdy se odehraje převzetí trůnu nebo korunovace, to jsou ještě věci, které jsou trochu předčasné. Teď se naplno rozběhl proces, který bude směřovat k pohřbu královny Alžběty II.