Kvůli saúdskoarabskému novináři přiletěla do Istanbulu ‚skvadra vrahů‘, píší turecká média

Čelní představitelé tureckých bezpečnostních složek dospěli k závěru, že saúdskoarabský opoziční novinář Džamál Chášakdží byl minulý týden zavražděn na příkaz saúdskoarabské královské rodiny. Podle médií kvůli činu přiletěla do Istanbulu 15členná skupina agentů, mezi nimiž byl také odborník na pitvy. Saúdská Arábie tvrzení odmítá. Istanbul / Ankara 21:36 10. října 2018

Už v úterý vysoce postavený turecký představitel listu The New York Times řekl, že 58letý novinář zemřel do dvou hodin od příchodu na konzulát v rámci rychlé, ale složité operace.

Tým saúdskoarabských agentů prý jeho tělo rozřezal speciální pilou. „Je to jako Pulp Fiction,“ citoval list nejmenovaný zdroj, který promluvil pod podmínkou zachování anonymity.

Bezpečnostní kamery

V den Chášakdžího zmizení minulé úterý do Istanbulu podle zdroje NYT dvěma letadly dorazila skupina 15 agentů Rijádu, mezi nimiž byl také odborník na pitvy. Údajní činitelé vlády a bezpečnostních složek se v Turecku zdrželi jen několik hodin, dodal zdroj.

Ankara je podle listu přesvědčena, že vražda novináře byla nařízena saúdskoarabským královským dvorem, protože pouze nejvýše postavení představitelé mohou vydávat příkazy k takto významným operacím.

Turecká média ve středu publikovala video sestříhané ze záběrů bezpečnostních kamer, které zachycuje přílet a odlet saúdskoarabského týmu soukromými letadly, hotely poblíž konzulátu, kde se agenti ubytovali, podezřelý pohyb vozidel u konzulátu a posléze u sídla konzula v den zmizení novináře a nakonec i Chášakdžího příchod na konzulát. Video ale neukazuje, že by novinář z konzulátu odešel.

Média upozorňují zejména na sekvenci od 13.14, kdy novinář přišel na konzulát, před nímž parkuje černá dodávka. Ta později vjede do areálu, vyjede z něj v 15.08 a míří do rezidence konzula.

Turci v minulých dnech několikrát zopakovali, že Chášakdží byl zavražděn do dvou hodin od okamžiku, kdy do objektu zastupitelského úřadu vstoupil.

Jména i fotografie

List Daily Sabah ve středu zveřejnil jména, data narození a fotografie celého saúdskoarabského týmu, který označil za „skvadru vrahů“. Podle turecké strany je mezi nimi několik členů tajné služby.

Jedno ze zveřejněných jmen se shoduje se jménem saúdskoarabského podplukovníka z oddělení soudního lékařství.

Chášakdží si minulý týden na istanbulský konzulát přišel vyřídit doklady před svatbou. Podle tureckého deníku Daily Sabah z areálu dvě hodiny po jeho příchodu vyjelo šest aut, která patří saúdskoarabskému diplomatickému zastoupení, včetně dvou černých dodávek.

Anonymní informování médií

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan byl se závěrem svých bezpečnostních složek seznámen v sobotu, jak napsaly NYT s odvoláním na více zdrojů. Hlava státu pak údajně pověřila úředníky, aby anonymně informovali více médií včetně New York Times o tom, že Chášakdží byl zavražděn na saúdskoarabském konzulátu.

Veřejně prezident Saúdskou Arábii z vraždy novináře neobvinil. V pondělí ale Rijád vyzval, aby dokázal, že Chášakdží opustil konzulát krátce po svém příchodu, jak to tvrdí saúdskoarabští představitelé včetně korunního prince Muhammada bin Salmána.

Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt v úterý Saúdské Arábii vzkázal, že naléhavě očekává odpovědi ohledně osudu opozičního novináře.

Americký prezident Donald Trump, který již v pondělí vyjádřil kvůli kauze znepokojení, ve středu řekl, že o novinářově zmizení jedná na nejvyšší úrovni se saúdskoarabskými činiteli. Chce také, aby USA o incidentu zjistily pravdu, proto Washington úzce spolupracuje s Tureckem. Dodal, že by chtěl do USA pozvat Chášakdžíovu snoubenku.