Smrt novinářů v Gaze? Ženevské úmluvy jsou nevymahatelné, tvrdí expertka

Další tvrdý úder, další mrtví novináři v Gaze. Útočí na ně Izrael cíleně? Může s tím někdo něco dělat? A kdy se do palestinské enklávy dostanou zahraniční reportéři? Pozvánku do dvou rozhovorů ve Vinohradské 12 přijali dva hosté – v první části podcastu mluví Jakub Szántó z České televize, který v Gaze jako zahraniční zpravodaj několikrát byl, a ve druhé Johana Kotišová z Amsterdamské univerzity, která se specializuje na válečnou novinařinu. Ptá se Matěj Skalický.
Editace: Kristýna Vašíčková Sound design: Damiana Smetanová Rešerše: Johann Foss Podcast v textu: Tea Veseláková Hudba: Martin Hůla
Izraelský pondělní útok na nemocnici v Chán Júnisu na jihu Pásma Gazy zabil nejméně dvacet lidí, mezi nimi nejméně pět palestinských novinářů, kteří pracovali mimo jiné pro agentury Reuters, AP nebo katarskou televizi Al Džazíra. Jak k něčemu takovému může dojít v Pásmu Gazy? Je tam nový posun, ukazuje se, že to pravděpodobně nebyl letecký, ale tankový útok. Na začátku byl pravděpodobně výstřel tankového granátu, vzápětí následovaný dalším. Minimálně dva lidé, kteří spolupracovali s agenturou Reuters, byli zabiti, respektive zraněni během prvního a druhého úderu. Na první pohled to vypadá jako něco, čeho se dopouštějí například Rusové na Ukrajině, to znamená takzvaný double tap, tedy že na jedno místo zaútočíte a po několika minutách, když tam přijdou záchranáři, zaútočíte znovu s tím, že jsou maximalizovány ztráty. Izrael se brání, že nic takového v úmyslu nebylo a že lituje civilních obětí.
Je velkou otázkou, jak se něco takového může stát. Ve válce celkem snadno. To je něco, co se bohužel ve válkách stává. Zároveň ale to zapadá do něčeho, co začíná trochu vypadat jako jakési schéma, tím mám na mysli velmi výrazné uvolnění pravidel nasazení smrtící síly, ke kterému evidentně dochází už na začátku této války. Izraelská armáda měla tato pravidla v minulých konfliktech poměrně jasně daná a často je velice důrazně prosazovala. Teď je vidět, že velitelé na nižších úrovních je pravděpodobně nemají nebo nejsou pod takovým tlakem vedení, aby hlídali své vojáky. Těžko momentálně soudit, jestli šlo o úmyslný útok, nebo o omyl, ale něco takového se zkrátka dít nemá.
Mezinárodní novinářské organizace dlouhodobě upozorňují na to, že některé útoky na novináře jsou cílené. Izraelská armáda to odmítá. Už jste řekl, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu mluví o tragické nehodě, armáda tuto událost prošetřuje. Můžeme ale věřit Tel Avivu, že útoky nejsou cílené, když sama izraelská armáda před pár týdny v podstatě přiznala, že jeden z útoků cílený na novinářský stan, kdy zabila několik novinářů Al Džazíry, cílený byl? Evidentně máte pravdu a je otázka, nakolik byl legitimním cílem Anas Šaríf, tedy člověk, který byl výraznou tváří vysílání katarské televize Al Džazíra, jenž měl zároveň na svých sociálních sítích řadu fotografií, kde byl, řekněme, v důvěrnějších situacích například s Jahjou Sinvárem a dalšími čelnými představiteli Hamásu. Novinářské organizace říkají, že bez ohledu na to, co člověk dělá jako novinář, mu to sice nezajišťuje speciální ochranu, ale zároveň je civilistou, pokud se nedopouští, dejme tomu, ozbrojených útoků. Myslím, že v tomto ohledu je na místě kritizovat izraelskou armádu za to, že lidé, kteří minimálně byli označeni jako novináři, ať už dělali cokoliv, pokud se v té době nedopouštěli válečných kroků, jednoznačně nejsou legitimním cílem.
Kolikrát jste byl v Gaze vy sám? Byl jsem tam poprvé v roce 2000 během druhé palestinské intifády a velkého povstání, ale myslím, že bych nespočítal, kolikrát jsem tam byl.
Jak teď rozumíte rozhodnutí Izraele nevpouštět do Pásma Gazy zahraniční novináře z mezinárodních agentur a světových médií? Není to poprvé, co se to děje. Během konfliktu v roce 2008 a 2009, což byla první velká válka, která proběhla poté, co Hamás násilím převzal vládu nad Gazou a vyhnal konkurenční Fatah, to také nebylo možné. Oficiální argument je, že se izraelská armáda obává, že by se novináři mohli stát nechtěnou vedlejší ztrátou válečných úderů. Kritika, že jde naopak o snahu kontrolovat informování z Gazy, také přicházela ze strany různých mezinárodních novinářských organizací
Myslím, že jde o obojí. Jde možná také o to zabránit tomu, aby se nějaký novinář stal součástí další hry o rukojmí, což je něco, co Hamás teď má možná jako nejsilnější zbraň. Izraelské armádě, respektive izraelské vládě v Jeruzalémě jde ale zároveň o to, aby mohla kontrolovat svůj narativ. Myslím tedy, že to je kombinace všech těchto důvodů.
Když jste do Gazy jezdil, jak to fungovalo? Musel jste se dopředu ohlásit a dlouhodobě to domlouvat? Velmi výrazně se to vyvíjelo, protože když jsem tam byl poprvé, tak tam ještě byla mezinárodně uznávaná vláda Organizace pro osvobození Palestiny. V roce 2000 během intifády to bylo poměrně snadné, bylo třeba projet dvěma izraelskými checkpointy a poté jedním kontrolním stanovištěm, které ovládala palestinská bezpečnost, a člověk tam byl. Bylo to daleko volnější.
V časech mezi válkami to bylo relativně snadné, ale výrazně se to zkomplikovalo po převratu Hamásu v roce 2007. Měl jsem možnost tam být na začátku, když se to rozjíždělo. Dlouhou dobu pak fungoval jakýsi kompromis. Přestože celé území Gazy ovládal Hamás, tak množství přechodů mezi Izraelem a Gazou, které existovaly po roce 2005, když odtamtud Izraelci odešli a osady se stáhly, se během dvou let snížilo pouze na jeden severní přechod Erez. Tam bylo nutné projít velmi důkladnou izraelskou kontrolu, zvláště během návratu. Součástí kompromisu bylo, že pas se ukazoval palestinským policistům, kteří byli pod mezinárodní vládou. Ale už poté byl další checkpoint, kde už byli příslušníci Hamásu. V dalších letech už bylo třeba získat cosi jako jakési výjezdní, vízové nebo pracovní povolení, což musel vyřídit někdo v Gaze dřív, než jste se vůbec mohl vydat na cestu.
Byl svobodný pohyb po Pásmu Gazy? Jak kdy. Během války v roce 2014 nikoliv. Pohybovali jsme se tehdy poměrně široce po celém pásmu, když probíhala předchozí jedenapadesátidenní nebo padesátidenní válka mezi Izraelem a Hamásem. Byla místa, kam nebylo možné vstoupit, kam vstup nedovoloval, jak se tomu říkalo, Muchabarat, to je tajná služba, míněno Hamás. Byla to například oblast malého rybářského přístavu v Gaze, také některé výškové budovy, které už byly zničeny během izraelských náletů, na jejichž střechách byla vysílací zařízení, kde byly satelity a podobně. Tam se nesmělo chodit pěšky po schodech, protože se říkalo, že ve třetím, čtvrtém a pátém patře sídlí Muchabarat a tak dále. Bylo to omezené, ale v zásadě po devadesáti procentech území, řekl bych, bylo možné pohybovat se. Další místo, které bylo zapovězené, bylo v Rafahu na hranici s Egyptem. Předpokládal jsem, že to je kvůli tomu, že jsou tam ústí tunelů, kterými se pašuje leccos, včetně zbraní.
Ale že by teroristé z Hamásu například kontrolovali, jaká témata můžete zpracovávat, a že byste byl se svojí novinářskou prací pod drobnohledem lidí, kteří vás do pásma vpustili, to se nedělo? Dělo se to většinou jenom na začátku. Když člověk vstupoval, tak si to zjišťovali, ale pravdou je, že přece jenom Česká republika pro ně nebyla úplně velká ryba, takže myslím, že jsme na tom byli výrazně lépe než kolegové z velkých mezinárodních stanic, jako jsou CNN, BBC, německé nebo francouzské stanice. Nicméně na místě byly namátkové kontroly a nějaké dotazy ze strany ozbrojenců Hamásu, kteří suplovali palestinskou policii, to se dělo.
Bavili se s vámi místní, šlo odtamtud vysílat, bylo tam spojení, fungoval tehdy internet, elektřina? S elektřinou to v Gaze bylo vždy na štíru. Už v té době jsme udělali mnoho reportáží právě o problémech s elektrickou energií, na kterých závisí také dodávky vody, protože čerpadla byla také na elektřinu, případně se voda nějakými způsoby velmi složitě získávala z různých vrtů. Nicméně tím, jak je Gaza úzká, tak tam přesahuje mobilní signál izraelských sítí, takže je bylo možné využívat v některých částech. Bylo to trochu komplikovanější, ale možné to bylo. Pohyb nebyl problematický až na ojedinělá setkání s jakousi místní policií a bylo možné mluvit s běžnými lidmi.
Zajímavé bylo, že jedno z míst, o kterých se hodně mluvilo v souvislosti s touto velkou na začátku, byla nemocnice Šífa, největší nemocnice v Pásmu Gazy. Velmi často tam byly tiskové konference Hamásu nejen na zdravotnická témata. To bylo nezvyklé a už tehdy, tuším, že zhruba v roce 2012, 2013, se vědělo, že určité části nemocnice nebo toho rozsáhlého komplexu nejsou otevřené nejenom novinářům, ale ani lékařům.
Kdyby Izrael vyslyšel volání novinářských organizací po celém světě a umožnil přístup zahraničním novinářům do Pásma Gazy, jak by to asi vypadalo? Jaký by za vás byl nejsnadnější způsob, aby se tam novináři mohli dostat, byli v bezpečí a mohli odtamtud objektivně reportovat o tom, co se tam děje? Myslím, že v žádné válce žádné bezpečí není, zvláště ne ve válce, která je takto masivní, destruktivní, smrtící a zároveň na tak malém území. Mluvíme o 360 čtverečních kilometrech a válečné akty jsou momentálně koncentrované především na severu, v Gaza City, kde je nějakých 800 nebo 900 tisíc lidí, a tam zkrátka není možné bezpečí. Není tam bezpečí pro běžné Palestince, není možné, aby tam bylo bezpečí pro novináře. Samozřejmě, že novináři, kteří jezdí do válečných zón, počítají s nějakým rizikem. Pohyb by tam byl asi velice komplikovaný, protože infrastruktura je kompletně zničená. Vysílat odtamtud by asi bylo poměrně těžké, byť víme, že občas se to daří. Al Džazíra tam má své lidi. Nedokážu si úplně moc představit, kde tam například přespávat, ale zároveň to není první válka, ve které mezinárodní novináři působí. Válka proti Islámskému státu byla podobně destruktivní a v jednotlivých oblastech jsme také byli schopni odtamtud vysílat, případně aspoň odjet někam dál a potom posílat své reportáže televizní, případně psané, rozhlasové. Myslím si, že nějakým způsobem to jde, ale zajistit bezpečnost ve válce není možné.
Jak moc důležité je, aby se to stalo? Je to nesmírně důležité. Sám jsem se opakovaně snažil dostat se dovnitř v rámci alespoň omezeného pohybu, takzvaného embeddingu, tedy nasazení alespoň na několik hodin s nějakou izraelskou jednotkou, aby bylo možné se tam dostat. Měl jsem to už přislíbené ze strany tiskového oddělení izraelské armády loni v prosinci, ale nakonec to bohužel nebylo možné kvůli nějakým operačním záležitostem. Myslím, že to je velice důležité a že by i takto omezený pohled přispěl k tomu, aby byly k dispozici informace od nezávislých mezinárodních médií přímo z místa, nikoliv tak, aby se říkalo, že jakákoliv informace, která přichází z Gazy, je buď informačně zabarvená ve prospěch Hamásu, nebo ve prospěch Izraele. To je něco, co pravdě a pochopení vůbec nepřispívá.
Pohledem expertky na válečné zpravodajství
Podle reportu Brownovy univerzity v USA v žádné jiné válce nezemřelo tolik novinářů jako dosud v Gaze, aniž bych chtěl jakkoliv snižovat tyto nesmírné ztráty. Reportéři bez hranic zmiňují mnohem vyšší počet obětí, nejméně 300 až 700, u občanské války v Sýrii. Nicméně není to celé zbytečný konflikt o čísla? Neměli bychom přemýšlet spíš nad tím, jak zabránit dalším ztrátám na životech novinářů? Čísla se liší podle toho, jestli se mezi ně počítají místní spolupracovníci zahraničních organizací, takzvaní fixeři, nebo producenti a asistenti. Z toho vyplývá část rozdílu. Čísla se liší i podle toho, jestli se počítají jenom novináři, kteří zemřeli při výkonu své profese, nebo i při nějakém bombardování, které se netýkalo jejich práce. Myslím si, že poukazování na čísla je do nějaké míry snahou o vzbuzení pozornosti novinářské komunity, protože počty obětí jsou v tomto konfliktu vysoké. Souhlasím, že bychom se měli zaměřovat spíš na to, jak novináře ochránit. Na druhou stranu jsem k tomu trochu skeptická.
Jak to? Protože novináře jako civilisty by měly chránit Ženevské úmluvy, které jsou platné už přes 70 let. Ženevské úmluvy mluví o tom, že k novinářům by se mělo přistupovat jako k civilistům, a to i v případě, že se účastní nějaké propagandy z pohledu jedné nebo druhé strany. Na druhou stranu to, jakým způsobem se k nim přistupuje, neodpovídá reálně tomu, že se jedná o civilisty. Z novinářů se v poslední době stal cíl, který některé strany konfliktů vnímají jako legitimní. Jsme v situaci, kdy došlo k takovému vývoji, kdy Ženevské úmluvy jsou nevymahatelné. Můžeme pociťovat nějakou naději, že za několik desítek let se ustaví nějaký tribunál, který bude tyto válečné zločiny řešit, protože útok na novináře, pokud se přímo neúčastní bojů, byť by třeba šířili propagandu jedné nebo druhé strany, je pořád útokem na civilistu, tudíž představuje válečný zločin. Ale postihování válečných zločinů je běh na dlouhou trať, takže političtí představitelé zemí, které zacházejí s novináři jako s účastníky bojů, protože se účastní třeba nějaké propagandy, nepociťují nějakou zodpovědnost, protože vědí, že válečné zločiny v podobě útoků na novináře jsou v blízkém časovém horizontu nepostižitelné.
To je právě otázka legitimity takových útoků a toho, jak to vnímá jedna a druhá strana, protože Izrael tvrdí, že někteří palestinští novináři, kteří pracují v Pásmu Gazy, a pracují pro renomované organizace, jako je například katarská Al Džazíra, zároveň spolupracují s Hamásem, což jmenovaná televize odmítá a odmítají to i novinářské organizace po světě. Je potřeba rozlišovat spolupráci na přímou účast v bojích a na případnou propagandu nebo na kontakt se stranou konfliktu. I před 7. říjnem, před rokem 2023, novináři, kteří fungovali v Gaze, nějakým způsobem museli být v kontaktu s Hamásem. Například místní spolupracovníci zahraničních médií, kteří jezdili do Gazy, vždycky nějak museli s touto organizací být v kontaktu, museli nějak vyjednávat přístup na různá místa. Bylo obtížné udělat něco nebo jet někam a pokrývat něco, o čem Hamás nevěděl. Dělat něco za jejich zády bylo nebezpečné pro novináře jak zahraniční, tak místní. To znamená, že nějakým způsobem museli být v kontaktu. Pokud toto interpretujeme jako spolupráci, tak je to pořád spolupráce v rovině, která neodpovídá přímé účasti v bojích. Někdo zmiňuje nějaké fotky novinářů s lídry Hamásu nebo s nějakou jednotkou, ale to ještě není důkaz sám o sobě, že se daný novinář nebo novinářka účastní bojů.
Šlo například o Anase Šarífa, který měl být podle Izraele členem raketové jednotky Hamásu. Byla tam v tomto případě podle vás už ta dělící linie, kdy už se účastní bojů, a proto by útok Izraele na něj jako na vojáka Hamásu byl legitimní? Pokud se účastní bojů a pokud jsou k tomu jednoznačné důkazy. Reportéři bez hranic nebo Committee to Protect Journalists a další mezinárodní organizace poukazují na to, že takové důkazy nejsou.
Zároveň jste říkala, že novináři musí být z logiky věci v kontaktu s Hamásem. Jak potom ale vnímat zpravodajství, které poskytují a které agentury a světová média přebírají? Vládnoucí strana nebo političtí představitelé ať v Gaze, nebo v Izraeli, kurátorují přístup novinářů na určitá místa. Viděli jsme to i ze strany Izraele. Celá situace, kdy nepouští do Gazy zahraniční novináře ze zahraničních médií, vyplývá z toho, že chce mít kontrolu nad tím, co se dostává ven z toho místa. Stejně tak funguje nebo fungoval Hamás. Na druhou stranu myslím, že to je pořád kontext, ve kterém jde přinášet faktické informace a lze být transparentní o tom, co se dostává ven k nám a jakým způsobem to novináři produkují. To, že novinář nebo novinářka jsou v tom kontextu doma, na jednu stranu znamená nějaký ústupek představě objektivity, která s sebou nese nestrannost, nezaujatost, balanc, ale na druhou stranu to taky může přinášet větší hloubku poznání toho, jak dané místo funguje, co se tam děje a tak dále.
Jak v případě novinářů, kteří jsou v kontaktu s Hamásem nebo kteří pracují na územích ovládaných tímto hnutím, tak u novinářů, kteří se dostávají na palestinská území spolu s izraelskými jednotkami, se tomu říká embeddovaná žurnalistika. Platí, že jsou pod kontrolou válčících stran. Dokáže taková žurnalistika přinést i fakticitu, o které mluvíte, nebo je jejich práce nutně ovlivněná pohledem jedné či druhé strany, které šíří propagandu, protože se snaží dosáhnout svých cílů i informační válkou? Je potřeba vždycky přiznat limity a mluvit o situaci transparentně. Kromě toho, že je tam embeddovaná žurnalistika, je přístup limitovaný i jinými způsoby, například skrze místní spolupracovníky. Hamás v minulosti umožňoval zahraničním médiím přístup skrze místní spolupracovníky jenom na určitá místa. Limitoval to, kam můžou jít, co můžou pokrývat za témata, kam se dostanou, kam ne. Pokud to bylo porušeno, tak místní spolupracovník čelil nějakým potížím. To je kromě embeddování další způsob, jak limitovat přístup.
Úhel pohledu daného novináře ale musí být nutně zúžený, ne? Určitě. Vždy je potřeba v každé individuální situaci zvážit, nakolik nám novinářsky stojí za to vidět situaci z místa, přinést nějaké svědectví na místě a nakolik je možné do výsledného produktu zakomponovat tyto limity a vědomí limitů.
Jak si velká světová média vybírají spolupracovníky v Gaze, jak jsou s nimi v kontaktu, jak moc jim dokážou důvěřovat v tom, co tam dělají? Protože nikdo jiný tam v tuto chvíli nemá přístup. Operujeme s informacemi od palestinských novinářů, kteří jsou navázáni na agentury Reuters, AP, na velká světová média… Myslím si, že část současných novinářů, kteří pracují na místě pro zahraniční média, původně pracovala jako fixeři, místní asistenti nebo kameramani. V situaci, kdy tam Izrael nepouští zahraniční novináře, se z těchto místních spolupracovníků stávají zaměstnanci daného média anebo pro ně pracují jako novináři na volné noze.
Jak důležití jsou v podobných podmínkách, ve válečných zónách občanští žurnalisté? To jsou lidé z řad veřejnosti, kteří se zapojí do informování tím, že poskytnou záběry z míst, kam se novináři například ještě nedostali. Někdy je to jediný zdroj informací a vizuálního materiálu z místa, takže je důležité tato svědectví mít. Na druhou stranu jsou to lidé, kteří často nepodléhají žádným novinářským principům, nezodpovídají se této profesi jako takové. Proto je potřeba s takovým materiálem zacházet kriticky, ověřovat. Na to existuje spousta možností. Dá se ověřovat pomocí různých satelitních snímků, databází a dalších otevřených zdrojů.
Když máme otevřené zdroje, sociální sítě a občanské žurnalisty, tak proč potřebujeme zahraniční novináře v Gaze? Je to v dnešní době vůbec ještě nutné? To je otázka, která se teď hodně řeší i v akademickém diskurzu, jestli pořád potřebujeme zahraniční novináře v místech konfliktů, jestli nestačí místní pohled. Myslím, že zahraniční novinařina, speciálně v konfliktech, má svůj význam, protože zahraniční reportér nebo reportérka překládá kontext a celou situaci svému vlastnímu publiku. Místní novináři často neznají společnost, pro kterou produkují obsah, a proto si myslím, že tento druh překladu je hodnotou sám o sobě. Zároveň spolupráce zahraničních a místních médií nebo místních novinářů s těmi zahraničními často vede k silnější formě objektivity, protože kombinujete místní zapuštěnost a historickou znalost kontextu s perspektivou a znalostí mezinárodního kontextu. To samo o sobě taky přináší formu žurnalistiky, která je v konfliktech hodnotná, protože tyto dvě perspektivy se navzájem balancují a vede to k silnější objektivitě.
V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: Česká televize, Deutsche Welle, youtubové účty ABC News, Guardian News, All Jazeera, účet Times of Gaza na síti X a instagramové účty anews, vicenews, translatefalasteen a aljazeeraenglish