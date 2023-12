V Gaze zemřel v zajetí 73letý rukojmí. Jeho žena je stále v rukou Hamásu

Izraelec Gadi Haggai, 73letý obyvatel kibucu Nir Oz, který měl také americké občanství a během útoku palestinských radikálů 7. října byl unesen do Pásma Gazy, je po smrti. S odvoláním na oznámení kibucu o tom v pátek informoval zpravodajský web The Times of Israel.

Sledujeme online Tel Aviv 16:40 22. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít