Smrt třináctiletého českého chlapce v Sasku byla nehoda, potvrdila podle policie pitva

Pitva potvrdila, že úmrtí třináctiletého českého chlapce v Sasku byla tragická nehoda. V tiskové zprávě to v pondělí uvedlo policejní ředitelství ve Zhořelci (Görlitz). Zopakovalo, že nemá žádné náznaky, které by svědčily o cizím zavinění či spáchání trestného činu.

Německá policie, polizei (ilustrační foto)

Úmrtí 13letého chlapce v Německu byla podle policie tragická nehoda (ilustrační foto) | Foto: Petr Švancara | Zdroj: ČTK

Chlapec zmizel v Sasku v neděli 10. srpna, východně od města Hoyerswerda po něm pak pátrala více než stovka policistů a záchranářů.

V úterý policie uvedla, že našla jeho tělo poblíž železniční trati v obci Knappenrode. Místo nálezu leží méně než deset kilometrů od kempu u jezera, odkud chlapec zmizel.

Pitva podle sdělení policie „potvrdila dosavadní výsledek vyšetřování“. Vyšetřovatelé po zhodnocení všech důkazů nadále předpokládají, že smrt byla tragickou nehodou.

„Nemáme naprosto žádné indicie, které by svědčily o cizím zavinění, ani žádné indicie, že by šlo o trestný čin,“ dodala saská policie.

