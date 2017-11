Smrt ve frontě na jídlo. V Maroku dav ušlapal při rozdělování potravin 15 lidí

Čech odnesl srážku dvou parašutistů v Rakousku těžkým zraněním. Do nemocnice ho dopravil vrtulník

Při kolizi dvou parašutistů na letišti v rakouském Zell am See se v sobotu těžce zranil 43letý Čech. Muž byl leteckou záchrannou službou přepraven do nemocnice v Salzburgu.