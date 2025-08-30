‚Smutný a tristní obraz slovenské diplomacie.‘ Bratislava povolila vydávání víz ruským občanům
Slovensko obnovilo přijímání žádosti ruských občanů o vydání turistických víz. Píše o tom na svém webu list Pravda, který se odvolává na ruská média. Bratislava o změně postoje oficiálně neinformovala, neoficiálně to ale diplomatické zdroje podle médií potvrzují. „Politika Fica je čím dál více proruská. Moskva se netají tím, že chce obnovit své impérium,“ říká pro Radiožurnál Rastislav Káčer, diplomat a bývalý slovenský ministr zahraničí.
Na přísnějších podmínkách pro vydávání víz ruským občanům se po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu dohodly některé členské státy Evropské unie, ale jednotný postoj nezaujaly. Téměř třetina z nich však přestala vydávat turistická víza, včetně Slovenska. Informace z médií o obnovení vydávání víz nebyla oficiálně potvrzena. Jak pravděpodobné se vám to jeví?
Připadá mi to velmi pravděpodobné a je to v souladu s politikou současné vlády Roberta Fica. Když se podíváte zpět téměř dva roky od nástupu jeho vlády v říjnu, jeho politika je konzistentně, a řekl bych, čím dál více proruská.
Nevím, co vede slovenskou vládu k proruské politice. Je to obrovská strategická chyba, říká Rastislav Káčer, diplomat a bývalý slovenský ministr zahraničí
Bylo by to velmi v souladu s obsahem jeho politiky a dokonce i s jeho stylem, jeho netransparentností. Myslím, že slovenská veřejnost si zaslouží dozvědět se o takovémto kroku z běžných oficiálních slovenských zdrojů, nikoli z ruských webových stránek.
Co by podle vás mohlo slovenskou vládu vést k takovému kroku?
Nemám tušení, co vede slovenskou vládu k proruské politice obecně. Je to obrovská strategická chyba.
Rusko je strategickým vyzyvatelem celé Evropské unie, celého NATO. Netají se tím, že chce obnovit své impérium. Netají se tím, že chce posunout hranice NATO zpět do doby před rokem 1997, tedy před přistoupením nových členských států k Evropské unii. Tuto politiku tedy všeobecně nechápu.
Tyto víza jsou, řekl bych, podmnožina tohoto uvažování. Viděli jsme to v Maďarsku, kde (premiér) Viktor Orbán nejen prosazoval zrušení sankcí, ale také začal dávat víza ruským a čínským podnikatelům a tak dále.
Protože tyto informace nejsou transparentní, nemáme tušení, co se děje. Nevíme ani, jaké rozhodnutí v této věci přijala slovenská vláda, takže nemám ponětí. Jediná věc, kterou si myslím, je, že je to konzistentní v tom, že pokračuje v příznivých gestech, které ukazují její podřízenost a poslušnost vůči Rusku, ruským zájmům a politice Kremlu.
‚Proti konsenzu‘
Turistická víza přestala v roce 2022 po zahájení ruské agrese na Ukrajině vydávat všechny země se společnou hranicí s Ruskem. Neměla slovenská diplomacie o změně postoje předem informovat přinejmenším je, ale možná všech 27 států Evropské unie?
Slovenská diplomacie ignoruje tyto země. Slovenský ministr zahraničních věcí Juraj Blanár je spolu s maďarským ministrem Peterem Szijjártó zcela odlišným ministrem zahraničních věcí.
To bylo patrné i při bombardování, kdy se Ukrajina bránila a poškodila ruský ropovod. Oni plakali a stěžovali si na to, že vůbec Ukrajina brání své národní zájmy, své státní zájmy a tak dále.
Ve svých prohlášeních a v Radě pro obecné záležitosti konzistentně vystupují proti konsensu. Samozřejmě by bylo správné, aby informovali Polsko, pobaltské státy a tak dále, s nimiž bylo Slovensko ještě před dvěma lety blízkým spojencem, stejně tak s Českem. Vždy se o každém takovém rozhodnutí radilo a v mnoha z těchto rozhodnutí jsme byli dokonce lídry takových rozhodnutí.
Tato netransparentnost a nesolidarita s Evropskou unií je stejná. KP poškození ropovodu Družba, když Peter Szijjártó a Juraj Blanár vyplakávali v Evropské komisi, která se jim najednou hodí. Najednou žádají o podporu.
(Polský ministr zahraničí Radosław) Sikorski na to řekl: „Víte, dostanete takovou podporu, jakou poskytujete ostatním spojencům.“ Bohužel je to poněkud smutný a tristní obraz současného stavu slovenské diplomacie.
Ruští občané
Víme, jestli se má jednat o národní nebo schengenská víza? Byl by v tom v praxi rozdíl?
Je v tom rozdíl, ale protože o té informaci nevíme, protože rozhodnutí nebylo transparentní. Nevíme, jak bylo rozhodnutí učiněno. Na to opravdu nemohu odpovědět, ale nepřekvapilo by mě žádné zbojnictví nebo podraz z jejich strany.
Ale pravdou je, jak jste správně poukázal v úvodu, že v rámci Evropské unie jako celku neexistovala shoda. Ale pravdou je, že v alianci zemí, které jsou přímo ohroženy, panovala shoda. Bylo by opravdu solidární, kdyby to alespoň řekli nebo se s nimi alespoň formálně poradili.
Rusko se loni dostalo mezi pětici zemí, jejichž občané nejčastěji žádají o schengenská víza. Co je k tomu vede? Mají někteří z nich tendenci zde zůstat?
Stačí se projít po Praze, abyste viděli, kolik je tam ruských občanů – a to nejen v Praze, ale ve všech lázeňských městech v České republice. Nejde jen o to, že od 22. dubna část ruské diaspory z různých důvodů odchází za lepším životem.
To je ten paradox, že dnes i v České republice, už dříve na Slovensku, často zažíváme bombastickou dezinformační kampaň o tom, jak je Západ zkažený, jak je Rusko skvělé a já nevím co ještě. Ale z dlouhodobého hlediska Rusové prostě utíkají ze své země za lepším životem. To je fakt.
Pak je tu druhá skupina, spekulanti, kteří jsou předvojem. Zastupují zájmy Ruské federace na Západě, to znamená, často perou špinavé peníze.
To nakonec také ukazuje pokrytectví ruského argumentu, kdy často elita, která verbálně a jinými způsoby útočí na Západ, prostřednictvím zpravodajských operací, má své děti nebo blízké příbuzné žijící na Západě, kde nakupují západní zboží a nemovitosti. Řekl bych tedy, že svět je v tomto ohledu často absurdní a cynický.
Celý rozhovor s diplomatem a bývalým slovenským ministrem zahraničí Rastislavem Káčerem si můžete poslechnout ze záznamu v úvodu článku.