‚Smyšlený případ‘. Obhajce češky zadržené v Pákistánu za pašování drog promluvil před soudem

Před pákistánským soudem, který projednává případ Češky zadržené v lednu s devíti kilogramy heroinu, ve středu přednesli své argumenty k případu obhájci obou obžalovaných. Případ je podle nich smyšlený. O výsledku soudního líčení informovala ČTK mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Soud s Češkou začal v březnu a podle pákistánských médií se chýlí ke konci. Láhaur (Pákistán) 21:53 28. listopadu 2018

Advokáti obžalované Češky i obviněného muže ve středu pokládali vyšetřovateli dodatečné otázky. „Dospěli k závěru, že se jedná o smyšlený, mala fide (zlá víra - pozn. red.) případ proti oběma obžalovaným,“ uvedla Lagronová. Dodala, že na příštím jednání, jehož termín zatím nebyl stanoven, má u soudu vypovídat obžalovaná Tereza H.

Pákistánští celníci zadrželi mladou ženu z České republiky 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.

Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v jejím kufru. Kromě Češky byl obviněn ještě jeden muž, který není z České republiky. Žena vinu odmítá.

Soudní stání v případu jsou od březnového zahájení procesu v Láhauru plánována téměř každý týden, bývá ale spíš překvapením, když se uskuteční. Nejčastějším důvodem odročení je nepřítomnost některé z důležitých osob, ať už svědků, státního zástupce, obhájce či přímo soudce.

Pákistánský server Times of Islamabad v pondělí s odvoláním na místní televizi uvedl, že soud se blíží ke konci. Proces podle serveru potrvá patrně už jen měsíc.