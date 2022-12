Sněmovna reprezentantů schválila vládní výdaje ve výši 1,66 bilionu dolarů, umožní další pomoc Ukrajině

Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu v pátek schválila návrh zákona o vládních výdajích v objemu 1,66 bilionu dolarů (37,9 bilionu korun). Zahrnuje i 45 miliard dolarů pro Ukrajinu. Americký prezident Joe Biden podle agentury Reuters řekl, že návrh podepíše, jakmile ho dostane na stůl. Washington 23:00 23. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sněmovna reprezentantů Kongresu Spojených států amerických | Foto: Gary Cameron | Zdroj: Reuters

Rozpočtový zákon zajistí financování federálních úřadů do září příštího roku. Umožní také poskytnutí další pomoci Ukrajině. Pokud by zákonodárci návrh neschválili, hrozilo by částečné uzavření vládních institucí.

Navrhované financování dnes podpořilo 225 zákonodárců a 201 bylo proti, přičemž v zásadě hlasovali podle stranické příslušnosti. Zároveň šlo o poslední hlasování Sněmovny reprezentantů pod vedením šéfky dosavadní demokratické většiny Nancy Pelosiové.

V příštím roce už převezmou kontrolu nad sněmovnou na základě podzimních voleb republikáni, kteří na post předsedy této komory nominovali svého dosavadního lídra ve Sněmovně reprezentantů Kevina McCarthyho.