Sněmovna reprezentantů USA bude hlasovat o podpoře Izraele. Dotlačil ji k tomu íránský útok

Republikánský předseda americké Sněmovny reprezentantů Mike Johnson avizoval na tento týden nové hlasování o podpoře pro Izrael. Děje se tak ve světle víkendového íránského útoku. Neuvedl však, zda chce zároveň uvolnit dodatečné prostředky na pomoc Ukrajině, jak to před více než dvěma měsíci učinil americký Senát. Demokraté v čele s prezidentem Joe Bidenem dál trvají na schválení celého balíku. Washington 18:18 15. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Tento týden to zkusíme znovu a na detailech toho balíku se pracuje.“ | Zdroj: Sněmovna reprezentantů USA

Už v říjnu v návaznosti na teroristický útok hnutí Hamás navrhl Biden výdajový soubor s více než deseti miliardami dolarů určených na pomoc Izraeli, přibližně 61 miliardami pro Ukrajinu a dalšími položkami. Chtěl zároveň předejít vyčerpání dostupných peněz na vyzbrojování Kyjeva. Kongres ani po šesti měsících žádnou z částí návrhu neschválil, přičemž Johnson se již dvakrát pokusil podporu Izraele prosadit samostatně.

Fiala bude s Bidenem jednat o útoku Íránu na Izrael. Probrat chce i další podporu Ukrajiny Číst článek

„Tento týden to zkusíme znovu a na detailech toho balíku se pracuje,“ řekl Johnson v nedělním televizním rozhovoru. „V tuhle chvíli zvažujeme možnosti a všechny tyto výdajové otázky,“ dodal.

Johnson ve vysílání Fox News opakovaně hovořil o balíku, nebylo však jasné, zda chce hlasovat také o penězích pro Ukrajinu. Ta vzdušným útokům, jaké o víkendu zažil Izrael, čelí neustále.

Jak napsal deník The New York Times, lídr těsné republikánské většiny „hledá způsob, jak sestavit balík zahraniční pomoci, který by mohl získat kritickou masu podpory při silném odporu republikánů k posílání pomoci Kyjevu a při rostoucí opozici mezi demokraty vůči neomezené vojenské pomoci Izraeli.“

Bidenem navrženou verzi v objemu 95 miliard dolarů schválil Senát 13. února. Ta zahrnuje i peníze na humanitární pomoc či podporu Tchaj-wanu. Podpořili jej téměř všichni demokraté a skoro polovina republikánských senátorů. Podle Bílého domu americký prezident v neděli opět vyzval sněmovnu, aby návrh neprodleně podpořila také.

Americká podpora Ukrajiny mezitím zůstává zablokovaná čtvrtým měsícem, zatímco ruská válka proti sousední zemi vstoupila do třetího roku. Johnson se jako řadový poslanec stavěl proti podpoře napadené země, v posledních týdnech ale opakovaně naznačuje, že jí chce dodatečné prostředky zajistit.