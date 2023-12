Sněmovna USA podpořila vyšetřování Bidena ze zneužívání funkce. Mohlo by vést k impeachmentu

Americká Sněmovna reprezentantů s republikánskou většinou vyjádřila podporu vyšetřování demokratického prezidenta Joea Bidena, které by mohlo vést k jeho takzvanému impeachmentu - ústavní žalobě na prezidenta. Výsledek hlasování byl podle amerických médií očekávatelný a sám o sobě Bidena z ničeho neviní. Dává však větší autoritu výborům s republikánskou většinou, které prezidenta už měsíce vyšetřují. Washington 6:33 14. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Joe Biden opakovaně Američanům lhal o korupci v jeho rodině,“ prohlásil v debatě před hlasováním v Kongresu republikán James Comer | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Demokratičtí zástupci v čele s Bílým domem proces kritizují s tím, že šetření ani po několika měsících nepřišlo s důkazy proti Bidenovi. Republikáni naopak tvrdí, že Biden zneužil své politické funkce v době, kdy byl viceprezidentem, a že z ní mimo jiné finančně těžil on i jeho rodina.

„Každé ráno se probudím a řeším problémy Američanů...bohužel, republikáni ve sněmovně mi v tom nepomáhají,“ reagoval na hlasování Biden v prohlášení Bílého domu. „Republikáni se zaměřují na to, aby na mě útočili za pomoci lží. Jde o nepodložený politický kousek, o kterém i republikáni v Kongresu říkají, že nestojí na faktech,“ uvádí americký prezident.

Hlasování se ve středu odpoledne (kolem půlnoci SEČ) konalo jen hodiny poté, co prezidentův syn Hunter Biden odmítl vypovídat za zavřenými dveřmi před kongresmany Republikánské strany, kteří vyšetřují jeho podnikatelské aktivity a připravují půdu pro ústavní žalobu na jeho otce.

Biden mladší republikány kritizoval za šíření lží a manipulací a uvedl, že je připravený vypovídat na veřejném slyšení, nikoliv však za zavřenými dveřmi.

‚Korupce v rodině‘

Kongresmani se zaměřují především na podnikatelské aktivity Huntera Bidena; prezidentův syn podle nich zneužil vlivu svého otce ku svému finančnímu prospěchu v době, kdy byl Biden starší viceprezidentem v administrativě Baracka Obamy.

„Joe Biden opakovaně Američanům lhal o korupci v jeho rodině,“ prohlásil v debatě před hlasováním v Kongresu republikán James Comer. „Řekl, že mezi jeho vládními povinnostmi a rodinou je pevná zeď, že si nikdy nevzal peníze z Číny. To jsou ale všechno bezostyšné lži,“ dodal Comer.

Jeho stranický kolega Jim Jordan později pokračoval: „Hunter Biden byl v představenstvu (ukrajinské firmy) Burisma...vedení po něm chtělo, aby vlivem z Washingtonu zmírnil tlak, pod kterým se firma nacházela. O tři dny později viceprezident Biden letěl na Ukrajinu.“

Demokrat Jamie Raskin naopak republikánské snahy hledat důkazy proti Bidenovi označil za román od Agathy Christie. „Jenže záhadou je, co je vůbec zločinem, ne kdo je vrah. Po 11 měsících nám nikdo není schopný říct, čím se prezident Biden provinil, kde se to mělo stát, kdy a co mělo být motivem,“ řekl Raskin.

Vyšetřování údajné souvislosti mezi politickým působením Bidena staršího a podnikáním jeho syna, mimo dalších záležitostí, zahájil bývalý šéf Sněmovny reprezentantů, republikán Kevin McCarthy.

Už na prvním slyšení sněmovního výboru pro dohled předvolaní svědkové uvedli, že tvrzení proti Bidenovi nepodporuje dostatek důkazů. Ty se doposud nepodařilo předložit ani dalším dvěma výborům s republikánskou většinou, které se šetřením zabývají, píše web stanice BBC.

Výbory mají nicméně po středečním hlasování větší pravomoce při předvolávání svědků nebo žádání o dokumenty a celý proces může mít s podporou dolní komory Kongresu větší legitimitu v očích soudů. Na plénu ve středu podporu vyšetřování vyjádřilo všech 221 republikánů.