Ve věku 96 let zemřel Semion Rosenfeld, poslední přeživší z vězňů v Sobiboru

Ve věku 96 let v Izraeli zemřel Semion Rosenfeld, poslední přeživší z nacistického vyhlazovacího tábora Sobibor. Informovala o tom agentura AFP. Nacisté v letech 1942 až 1943 v Sobiboru zavraždili na 250 tisící. Rosenfeld byl účastníkem povstání v Sobiboru a jak dnes řekl k jeho úmrtí ředitel Židovské agentury Isaak Herzog, stal se „hrdinou proti své vůli".

Rosenfeld žil na konci života v domově důchodců zřízeném Židovskou agenturou. Narodil se na Ukrajině a byl ve skupině 50 přeživších ze Sobiboru. V tomto vyhlazovacím táboře na východě Polska zemřelo čtvrt milionu Židů deportovaných z Polska, Nizozemska, Protektorátu Čechy a Morava a ze Slovenska.

Rosenfeld v roce 1940 nastoupil do Rudé armády, následujícího roku ale padl do zajetí. Poslali ho do koncentračního tábora v Minsku a v roce 1943 do Sobiboru. Nacisté tábor zlikvidovali 17. října 1943 a pouhé tři dny předtím tam vypuklo povstání, nejznámější v historii koncentračních táborů. Vzbouřilo se tehdy 300 vězňů, kteří zabili 11 členů SS a také několik ukrajinských strážců. Nacisté 170 uprchlíků zajali a zastřelili.

Podle dokumentace památníku Jad vašem, který shromažďuje informace o holokaustu, 50 účastníků válku přežilo. Němci byli po vzpouře v šoku a okamžitě se rozhodli tábor i se zbytkem vězňů zlikvidovat. Rosenfeld přežil v lese s malou skupinou dalších. V roce 1944 se znovu připojil k Rudé armádě a byl v jednotce, která pomohla obsadit Berlín. Do Izraele se přestěhoval v roce 1990.

Srovnatelný s povstáním v Sobiboru je pouze útěk vězňů z dalšího vyhlazovacího tábora Treblinka v srpnu 1943. Ze sedmi set vězňů se tehdy zachránila asi desetina a i po tomto povstání Němci začali tábor likvidovat.

Sobibor nacisté zdemolovali, aby zahladili stopy po místě, kde vraždili kysličníkem uhelnatým z výfukových plynů nebo z tlakových lahví. Hlavním vyhlazovacím centrem se pak stal tábor v Osvětimi, kde byl k vraždění používán jedovatý plyn cyklon B.

Herzog nad zprávou o Rosenfeldově úmrtí vyjádřil smutek a vyslovil se k němu také premiér Benjamin Netanjahu. „Odešel Semion Rosenfeld, který přežil holokaust a byl posledním přeživším ze Sobiboru... Ať je požehnaná jeho památka,“ uvedl Netanjahu.