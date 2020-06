‚Špinavá snaha vyvolat povyk.‘ Moskva se ohradila vůči slovům starosty Prahy 6 o Koněvově soše

‚Protančil bych celou noc.‘ Opakované prezidentské volby v Malawi vyhrál opoziční kandidát Chakwera

Je to poprvé, co byla v Africe poražena dosavadní hlava státu poté, co původní hlasování zrušil soud kvůli podezřením z volebních podvodů. Chakwera už složil přísahu, zvolen byl na pětileté období.