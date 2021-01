Ničení pomníků má v Británii bránit nový zákon. Odstranění bude možné jen se stavebním povolením

Britská vláda chystá nový zákon, který by měl lépe chránit sochy a další pomníky v ulicích. Podle ministra Roberta Jenricka by se totiž neměly odstraňovat „z vrtochu či z podnětu rozvášněného davu“, ale po hluboké společenské debatě. Zákon je reakcí na loňské demonstrace proti rasismu, při kterých z ulic britských měst zmizelo několik kontroverzních pomníků, připomněl v neděli zpravodajský web BBC. Londýn 17:36 17. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poškozená socha Winstona Churchilla v Londýně | Foto: Dylan Martinez | Zdroj: Reuters

Podle návrhu zákona, který by měl platit pouze v Anglii, by musely při jakékoli změně či snaze o odstranění památníků vydat úřady stavební povolení. Ministr pro výstavbu a záležitosti místní samosprávy, kterým je nyní Jenrick, by měl přitom právo veta.

Reakce na loňské protesty

Loni v červnu strhli účastníci demonstrace proti rasismu a policejnímu násilí v Bristolu na západě Anglie sochu obchodníka s otroky Edwarda Colstona (1636 až 1721). Bronzovou skulpturu následně hodili do slepého ramene řeky Avony. Při protestech, které po celém světě vyvolala smrt černocha George Floyda v USA, poškodili demonstranti i sochu válečného premiéra Winstona Churchilla v Londýně. Napsali na ni, že „byl rasista“.

Ministr Jenrick v komentáři zveřejněném v neděli v listě The Sunday Telegraph uvedl, že by se Británie neměla pokoušet „upravovat či cenzurovat svou historii“. Podle něj je „téměř vždy“ lepší pomníky, které budí kontroverze, zasadit do kontextu a vysvětlit, než je odstranit a skrýt.

Především stržení sochy v Bristolu vyvolalo značnou odezvu po celém světě. Sochy skutečných či domnělých rasistů se staly terčem útoků mimo jiné v Belgii, Francii, USA či Česku.