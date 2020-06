‚Zobrazuje černochy a indiány jako rasově podřadné.‘ Muzeum v New Yorku odstraní Rooseveltovu sochu

Americké přírodovědné muzeum v New Yorku odstraní od svého vchodu sochu Theodora Roosevelta zobrazující někdejšího amerického prezidenta sedícího na koni, u něhož stojí černoch a indián. Informovala o tom v pondělí agentura AP, podle níž to v neděli oznámil starosta New Yorku Bill de Blasio. Podle AP zatím není jasné, kdy bude socha odstraněna, ani kam bude přemístěna.

